台湾股市：收盘上涨并创一个月新高，指数收复8,100点

路透台北1月30日 - 台湾股市周六收升0.80%，周线连二红，创一个月新高。分析师表示，在欧美股市周五全面走涨带动下，今天台股延续近期跌深反弹走势，指数收盘收复8,100点大关。

台湾加权股价指数 收涨0.80%；报8,145.21点，此前收盘高点为2015年月12月31日8,338.06点；今日成交初值 为617.39亿台币，上交易日修正后为1,134.64亿。

分析师指出，日本央行出乎市场预料之外丢出负利率政策，带动全球股市劲扬，昨晚欧美股市全面收高；今天台股持续攻高并录得连四日收涨，惟1月大盘仍下跌2.31%。

〞日本央行已经出手了，接下来是欧洲央行可能再推QE，以及美国FED可望延缓升息，资金将回流新兴市场，有助大盘的推升。〞新光投信分析师谢学云说。

日盛投顾分析师钟国忠指出，今天台股指数持续攻高，惟在碰到8,150点卖压较大，但随大盘走稳，人气将慢慢回笼；而依以往经验，大盘指数1月若是下跌，2月上涨机率就很高，料指数有机会挑战季线8,138点。