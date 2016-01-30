台湾货币市场：短率在央行引导下走低，资金转松月底市场皆大欢喜

* 央行调低隔夜代收利率，市场资金转松 * 下周银行周转金水位料转升，情势料缓慢趋松 * 票券商资金缺口偏小 * 债券附买回利率开高走低，紧俏情势反转 记者 高洁如 路透台北1月30日 - 台湾银行间短率周六走低。交易人士指出，央行引导隔夜拆款利率向下至0.20%，有 意随着日银意外实施负利率的宽松的态度很明显，因此本月最后一个交易日反而是意外的相对安稳度过，市场 皆大欢喜。 台湾央行周六将隔夜拆款利率降低至0.20%，低于先前的0.23%。由于日本央行意外祭出负利率政策，分析 师认为3月央行降息预期更趋强烈。 资调人士表示，特定可在月底拆出的银行，供给了市场不少资金，但无法拆出资金的银行也不少。 〞今天转松了，很多银行的钱都出来了，〞一位大型证券商交易员说。他们也说，不只是隔夜拆款的利率 受到央行引导而走低，跨年后的拆款资金也明显宽裕，三周左右拆款上日成交在0.46-0.48%，今日普遍走低至 0.45%附近。 展望下周，交易员认为，由于下周起开始可以提领新钞，估计银行的周转金水位可望提高，有助于资金调 度更为灵活，预料资金情势可缓慢转好。 交易员也表示，下周二(2月2日)及周五(2月5日)还有二笔国库借款交割，虽然资金放款至国库之后还是在 货币市场中流动，不过在帐上可能会消失数天，对农历年前最后一周的资金运作，是一项紧缩因素。 本地时间14:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.453 33.600 台湾加权股价指数<.TWII 8,145.21 8,080.60 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.224% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.210-0.430% --一周拆款利率区间 0.260-0.450% 0.230-0.460% 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，28日的通货发行数已突 破2兆(万亿)676.97亿余台币，较1日约增加2,630.9亿。 **周六缺口较小** 票券商则表示，今日周六不是例行的上班日，缺口不大，发票量很少，因此很容易就调到资金。只不过， 本周的资金情势紧俏，市场余悸犹存，对下周的提存期底，并不敢太过乐观。 〞这周每天这么玩，脑细胞都死光了，〞一位大型票券商交易主管表示。 针对下周的情况，资金调度人士表示，预期下周的短率应会走低，不过幅度不会太大，而是缓慢的走低。 今日大型票券商与银行间承作落点在农历年关前的短票成交不多。大型银行今日年关后的成交利率多在0. 42-0.43%，上日在0.42%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率走高至0.438%，上日0.40 8% ；上日区间在0.37-0.49%，前日0.37-0.43%；上日成交量52.54亿，前日是93.99亿台币。 周六则没有定存单到期。央行则按例开放了三种天期定存单供申购。 拆款中心资料 显示，修正后周五的超额准备为1,168亿台币，累积超额准备为9,035亿台币、加计前 期1%的超额准备为1兆2,279亿台币。 **债券RP利率由高走低** 债券附买回(RP)市场方面，交易商表示，今日一早很多投信被赎回资金，但尾盘进了不少资金，资金情势 反转，找券的情况逆势增多。 他们表示，央行引导短率向下的动作明显令市场转为宽松，一早的利率仍延续上日的偏高，因许多交易在 上日即已敲定，但随后则是走低，低位也跌破上日的区间低位。 〞晚一点敲的利率都跌了，甚至0.37-0.38%都有，〞一位大型证券商交易员说。 他们认为，在央行引导短率下行的情况下，资金有望趋于宽裕，下周开始前虽可能因银行的周转金转多而 利率向下，但也不会一下子宽松太多，还是看年后有可能利率跌至先前0.35%的水准，甚至不排除在年后资金 回笼的情况下，再向低位靠拢。 证券商的公债附买回利率成交利率开高走低，利率区间类似上日在0.40-0.45%，银行端今日成交水位同上 日高见0.50%；农历年前公司债RP主要成交在0.45-0.50%，区间也大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率与上日差不多，利率方面不分公债/公司债，跨年利率主要 在0.45%左右，上日在0.44-0.45%；今日的区间在0.43-0.50%，高位略有下滑；上日的大区间在0.40-0.55%。( 完) (审校 杨淑祯)