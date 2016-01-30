《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减882.5亿台币，连二周净减

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北1月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减882.5亿台币，连二周净减，央行存单未到期余 额为7兆(万亿)3,551.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减53.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 1/25 2,736.00 2,734.00 -2.00 1/26 5,615.50 5,568.50 -47.00 1/27 2,329.50 1,919.50 -410.00 1/28 2,427.00 1,981.50 -445.50 1/29 11.00 33.00 +22.00 1/30 0 0 0 总计 13,119.00 12,236.50 -882.5 日期 91天期发行量(亿 182天期发行量(亿) ) 1/25 44 5 1/26 24 4 1/27 19 6 1/28 10 4 1/29 6 5 1/30 0 0 总计 103 24 (完) (记者 詹静宜 审校 罗两莎)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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