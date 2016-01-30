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亚洲 | 2016年 1月 30日 星期六 17:19 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减882.5亿台币，连二周净减

路透台北1月30日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减882.5亿台币，连二周净减，央行存单未到期余
额为7兆(万亿)3,551.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减53.5亿台币。
   
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看   
        
 日期    到期量(亿)      发行量(亿)       增加/减少(
                                          亿)
   1/25        2,736.00         2,734.00        -2.00
   1/26        5,615.50         5,568.50       -47.00
   1/27        2,329.50         1,919.50      -410.00
   1/28        2,427.00         1,981.50      -445.50
   1/29           11.00            33.00       +22.00
   1/30               0                0            0
   总计       13,119.00        12,236.50       -882.5
   
   日期  91天期发行量(亿   182天期发行量(亿)
                       )  
   1/25               44                   5
   1/26               24                   4
   1/27               19                   6
   1/28               10                   4
   1/29                6                   5
   1/30                0                   0
   总计              103                  24
 (完)        

 (记者 詹静宜  审校 罗两莎)

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