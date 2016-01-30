离岸人民币:台湾开放券商承作债券ETF RP，期活络宝岛债ETF次级市场

柜买中心指出，为扩大一般投资人参与投资债券市场，今年将积极推动宝岛债券ETF问世，同时为提高证券商持有债券ETF的诱因，未来证券商持有宝岛债券经申购转换为宝岛债券ETF后，仍然可以用债券ETF与客户进行附条件交易，以提升债券ETF的流动性。