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亚洲 | 2016年 1月 30日 星期六 17:16 BJT

离岸人民币:台湾开放券商承作债券ETF RP，期活络宝岛债ETF次级市场

路透台北1月30日 - 台湾柜买中心周六表示，今日起开放证券商承作债券ETF(指数股票型基金)附条件交易(RP)，新制有利于扩大宝岛债券ETF发行规模，亦有利于活络宝岛债券ETF次级市场。

柜买中心指出，为扩大一般投资人参与投资债券市场，今年将积极推动宝岛债券ETF问世，同时为提高证券商持有债券ETF的诱因，未来证券商持有宝岛债券经申购转换为宝岛债券ETF后，仍然可以用债券ETF与客户进行附条件交易，以提升债券ETF的流动性。

台湾元大投信此前曾表示，预计今年发行追踪宝岛债券指数的ETF，并计画在台湾与欧洲两地双挂牌。不过此前仍需解决持有债券ETF将被课征千分之一交易税的难题。 (完)

(记者 董永年; 审校 詹静宜)

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