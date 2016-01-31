CFTC报告：CBOT大豆期货1月26日持仓报告(表)

标题新闻：亚特兰大联储仍预计美第四季经济增长年率为2.8%，此前发布的房屋开工数据好于预期
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(685,068口)
134,721 175,225 106,210 387,325 333,880 628,256 615,315 56,812 69,753
较1月19日变动(未平仓合约：增加(19,282口)
1,341 2,751 -409 17,883 14,224 18,815 16,566 467 2,716
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
19.7 25.6 15.5 56.5 48.7 91.7 89.8 8.3 10.2
各类交易商数量(总计为520家)
133 163 164 155 169 389 424
(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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