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货币新闻 | 2016年 1月 31日 星期日 14:17 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货1月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(685,068口)

134,721 175,225 106,210 387,325 333,880 628,256 615,315 56,812 69,753

较1月19日变动(未平仓合约：增加(19,282口)

1,341 2,751 -409 17,883 14,224 18,815 16,566 467 2,716

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

19.7 25.6 15.5 56.5 48.7 91.7 89.8 8.3 10.2

各类交易商数量(总计为520家)

133 163 164 155 169 389 424

(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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