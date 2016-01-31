CFTC报告：CBOT小麦期货1月26日持仓报告(表)

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(387,982口)
102,133 157,876 89,878 157,461 99,306 349,472 347,060 38,510 40,922
较1月19日变动(未平仓合约：减少(7,414口)
-5,406 -16,990 5,572 -9,543 4,461 -9,377 -6,957 1,963 -457
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
26.3 40.7 23.2 40.6 25.6 90.1 89.5 9.9 10.5
各类交易商数量(总计为399家)
125 129 136 98 89 309 289
(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选