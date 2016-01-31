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市场报道 | 2016年 1月 31日 星期日 14:16 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货1月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(387,982口)

102,133 157,876 89,878 157,461 99,306 349,472 347,060 38,510 40,922

较1月19日变动(未平仓合约：减少(7,414口)

-5,406 -16,990 5,572 -9,543 4,461 -9,377 -6,957 1,963 -457

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.3 40.7 23.2 40.6 25.6 90.1 89.5 9.9 10.5

各类交易商数量(总计为399家)

125 129 136 98 89 309 289

(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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