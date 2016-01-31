CFTC报告：NYMEX原油期货1月26日持仓报告(表)

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年1月26日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,761,883口)
523,710 318,000 554,243 596,459 805,509 1674412 1677752 87,471 84,131
较1月19日变动(未平仓合约：增加(75,501口)
40,936 14,598 16,138 24,096 42,099 81,170 72,835 -5,669 2,666
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.7 18.0 31.5 33.9 45.7 95.0 95.2 5.0 4.8
各类交易商数量(总计为404家)
140 134 161 90 109 323 325
(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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