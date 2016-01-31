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市场报道 | 2016年 1月 31日 星期日 14:14 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货1月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年1月26日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,761,883口)

523,710 318,000 554,243 596,459 805,509 1674412 1677752 87,471 84,131

较1月19日变动(未平仓合约：增加(75,501口)

40,936 14,598 16,138 24,096 42,099 81,170 72,835 -5,669 2,666

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.7 18.0 31.5 33.9 45.7 95.0 95.2 5.0 4.8

各类交易商数量(总计为404家)

140 134 161 90 109 323 325

(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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