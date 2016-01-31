版本:
中国
市场报道 | 2016年 1月 31日 星期日 14:09 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货1月26日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,356,442口)

327,482 326,804 247,833 644,161 603,023 1219476 1177660 136,966 178,782

较1月19日变动(未平仓合约：减少(34,436口)

-12,830 -71,313 -1,212 -11,572 36,665 -25,614 -35,860 -8,822 1,424

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.1 24.1 18.3 47.5 44.5 89.9 86.8 10.1 13.2

各类交易商数量(总计为720家)

142 180 170 257 307 515 567

(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐