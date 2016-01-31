CFTC报告：CBOT玉米期货1月26日持仓报告(表)

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,356,442口)
327,482 326,804 247,833 644,161 603,023 1219476 1177660 136,966 178,782
较1月19日变动(未平仓合约：减少(34,436口)
-12,830 -71,313 -1,212 -11,572 36,665 -25,614 -35,860 -8,822 1,424
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.1 24.1 18.3 47.5 44.5 89.9 86.8 10.1 13.2
各类交易商数量(总计为720家)
142 180 170 257 307 515 567
(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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