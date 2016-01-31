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市场报道 | 2016年 1月 31日 星期日 14:12 BJT

CFTC报告：COMEX期金1月26日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(385,350口)

170,471 111,431 60,993 115,343 175,176 346,807 347,600 38,543 37,750

较1月19日变动(未平仓合约：减少(23,485口)

12,151 -3,195 -15,050 -25,380 -5,690 -28,279 -23,935 4,794 450

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

44.2 28.9 15.8 29.9 45.5 90.0 90.2 10.0 9.8

各类交易商数量(总计为318家)

136 111 90 47 53 224 220

(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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