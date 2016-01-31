CFTC报告：COMEX期金1月26日持仓报告(表)

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(385,350口)
170,471 111,431 60,993 115,343 175,176 346,807 347,600 38,543 37,750
较1月19日变动(未平仓合约：减少(23,485口)
12,151 -3,195 -15,050 -25,380 -5,690 -28,279 -23,935 4,794 450
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
44.2 28.9 15.8 29.9 45.5 90.0 90.2 10.0 9.8
各类交易商数量(总计为318家)
136 111 90 47 53 224 220
(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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