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市场报道 | 2016年 1月 31日 星期日 14:10 BJT

CFTC报告：COMEX期铜1月26日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年1月26日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(202,900口)

64,968 101,795 30,977 94,258 50,133 190,203 182,905 12,697 19,995

较1月19日变动(未平仓合约：增加(3,889口)

-3,743 -10,322 7,191 1,530 6,559 4,978 3,428 -1,089 461

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.0 50.2 15.3 46.5 24.7 93.7 90.1 6.3 9.9

各类交易商数量(总计为290家)

84 127 72 54 47 175 223

(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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