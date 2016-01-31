CFTC报告：COMEX期铜1月26日持仓报告(表)

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年1月26日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(202,900口)
64,968 101,795 30,977 94,258 50,133 190,203 182,905 12,697 19,995
较1月19日变动(未平仓合约：增加(3,889口)
-3,743 -10,322 7,191 1,530 6,559 4,978 3,428 -1,089 461
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
32.0 50.2 15.3 46.5 24.7 93.7 90.1 6.3 9.9
各类交易商数量(总计为290家)
84 127 72 54 47 175 223
(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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