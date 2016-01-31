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市场报道 | 2016年 1月 31日 星期日 14:13 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货1月26日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(193,281口)

79,863 44,605 20,826 80,260 113,332 180,949 178,763 12,332 14,518

较1月19日变动(未平仓合约：增加(5,934口)

1,684 5,685 2,231 1,814 -3,608 5,729 4,308 205 1,626

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.3 23.1 10.8 41.5 58.6 93.6 92.5 6.4 7.5

各类交易商数量(总计为284家)

112 86 68 56 57 200 189

(完)

(编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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