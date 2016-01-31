CFTC报告：ICE棉花期货1月26日持仓报告(表)

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年1月26日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(193,281口)
79,863 44,605 20,826 80,260 113,332 180,949 178,763 12,332 14,518
较1月19日变动(未平仓合约：增加(5,934口)
1,684 5,685 2,231 1,814 -3,608 5,729 4,308 205 1,626
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
41.3 23.1 10.8 41.5 58.6 93.6 92.5 6.4 7.5
各类交易商数量(总计为284家)
112 86 68 56 57 200 189
(完)
(编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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