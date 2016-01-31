金砖国家：1月29日股汇市收盘纵览

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透1月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月29日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报742.37点，上涨2.79%。
中国股市：沪综指技术性反弹收升逾3%，1月下跌22.7%创逾七年最大
中国汇市：人民币收盘小跌，稳定预期渐浓购汇情绪缓和节前料仍窄幅整理
香港股市：恒指收高2.5%至19,683.11点，国企指数收高2.65%报8,241.36点
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,405.990点，上涨4.6%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报4.0217/43，上日收报4.0775/00。
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南非股市：股市收盘小幅上涨，银行股涨幅居前，因市场认为该板块进入超售区域。指标Top-40指数 收报44,065.55点，上涨0.73%；大盘综合指数 收报49,141.94点，上涨0.9%。
南非汇市：兰特/美元1月7日来首次升至16下方，因央行升息及风险意愿改善
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印度股市：印度股市收盘上涨近2%，创四周来首次周线上涨，因大宗商品价格反弹，且日本央行采取负利率，让市场以上涨结束这走势艰难的一个月。BSE指数 收报24,870.69点，上涨1.64%；NSE指数 收报7,563.55点，上涨1.87%。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.78/67.79，上日收报68.23/68.24。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报745.3点，上涨2.5%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报400.93点，上涨3.13%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报75.43，升值1.27%；卢布兑欧元 报81.74,升值2.11%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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