金砖国家：1月29日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报40,405.990点，上涨4.6%。

南非股市：股市收盘小幅上涨，银行股涨幅居前，因市场认为该板块进入超售区域。指标Top-40指数 收报44,065.55点，上涨0.73%；大盘综合指数 收报49,141.94点，上涨0.9%。

南非汇市：兰特/美元1月7日来首次升至16下方，因央行升息及风险意愿改善

印度股市：印度股市收盘上涨近2%，创四周来首次周线上涨，因大宗商品价格反弹，且日本央行采取负利率，让市场以上涨结束这走势艰难的一个月。BSE指数 收报24,870.69点，上涨1.64%；NSE指数 收报7,563.55点，上涨1.87%。