《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月29日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 67.03 +0.11 +0.16 5332420
京东 26.03 +0.66 +2.60 11895763
新浪 45.95 +2.24 +5.12 641297
搜狐 50.39 +0.88 +1.78 712164
网易 156.14 +2.39 +1.55 1187435
百度 163.27 +6.33 +4.03 4531592
台湾
台湾积体电路 22.35 +0.72 +3.33 2505346
联电 1.96 +0.01 +0.51 231703
日月光 5.35 +0.20 +3.88 223957
硅品精密 7.67 +0.20 +2.68 786158
和信超媒体 2.89 +0.28 +10.73 75866
友达 2.54 -0.01 -0.39 247880
中华电信 31.12 +0.63 +2.07 155416
台湾国际航电 35.18 +1.30 +3.84 2701098
香港
中国移动 54.53 +0.65 +1.21 323517
中国联通 11.09 +0.31 +2.88 135612
中国电信 46.84 +1.03 +2.25 12291
中芯国际 4.31 -0.02 -0.46 1899
电讯盈科 5.90 +0.10 +2.61 638
(完)
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韩国股市报导 东南亚股市报导 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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