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亚洲 | 2016年 1月 31日 星期日 14:19 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 67.03 +0.11 +0.16 5332420

京东 26.03 +0.66 +2.60 11895763

新浪 45.95 +2.24 +5.12 641297

搜狐 50.39 +0.88 +1.78 712164

网易 156.14 +2.39 +1.55 1187435

百度 163.27 +6.33 +4.03 4531592

台湾

台湾积体电路 22.35 +0.72 +3.33 2505346

联电 1.96 +0.01 +0.51 231703

日月光 5.35 +0.20 +3.88 223957

硅品精密 7.67 +0.20 +2.68 786158

和信超媒体 2.89 +0.28 +10.73 75866

友达 2.54 -0.01 -0.39 247880

中华电信 31.12 +0.63 +2.07 155416

台湾国际航电 35.18 +1.30 +3.84 2701098

香港

中国移动 54.53 +0.65 +1.21 323517

中国联通 11.09 +0.31 +2.88 135612

中国电信 46.84 +1.03 +2.25 12291

中芯国际 4.31 -0.02 -0.46 1899

电讯盈科 5.90 +0.10 +2.61 638

(完)

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美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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