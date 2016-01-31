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亚洲 | 2016年 2月 1日 星期一 06:32 BJT

****日韩经济指标预测--2月1日-2月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值  
     

    2月1日当周
    
    1月31日(日)
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                     12月         --   盈余67.5
    
    2月1日(一)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    1月初值     -10.8%     -14.1%
             进口(较上年同期)                                -15.1%     -19.2%
             贸易收支(亿美元)                                    --     顺差70
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   1月          --       50.7
    0200 日本日经制造业PMI                          1月          --       52.4
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            1月      +0.20%      +0.3%
                           (较上年同期)                      +0.90%      +1.3%
    
    2月2日(二)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       1月          --    3,679.6
    
    2月3日(三)
    0500 日本消费者信心指数                         1月          --       42.7
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周          --  买超4,753
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --  卖超1,892
    
    2月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       1月          --     12,332
    
    2月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                      12月          --       -1.7
             领先指标                                            --       -0.3
    
    2月8日当周
    
    2月7日-8日
    2350 日本银行放款(较上年同期)                   1月          --      +2.2%
    
    2月7日(日)
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)          12月          --     1,1435
    
    2月8日(一)
    0130 日本加班工资                              12月          --      +1.1%
    0500 日本服务业景气判断指数                     1月          --       48.7
    (完)

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