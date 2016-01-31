日韩经济指标预测--2月1日-2月8日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日当周 1月31日(日) 2300 韩国经常账收支(亿美元) 12月 -- 盈余67.5 2月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -10.8% -14.1% 进口(较上年同期) -15.1% -19.2% 贸易收支(亿美元) -- 顺差70 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 50.7 0200 日本日经制造业PMI 1月 -- 52.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.20% +0.3% (较上年同期) +0.90% +1.3% 2月2日(二) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 -- 3,679.6 2月3日(三) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 42.7 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,753 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,892 2月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,332 2月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 12月 -- -1.7 领先指标 -- -0.3 2月8日当周 2月7日-8日 2350 日本银行放款(较上年同期) 1月 -- +2.2% 2月7日(日) 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 12月 -- 1,1435 2月8日(一) 0130 日本加班工资 12月 -- +1.1% 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 48.7 (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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