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亚洲 | 2016年 2月 1日 星期一 06:47 BJT

《全球汇市》日圆感受负利率寒意，静待中国数据公布

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0830 1.0834 -0.04 -0.28 1.0860

美元/日圆 121.27 121.03 +0.20 +0.81 120.30

欧元/日圆 131.36 131.20 +0.12 +0.68 130.47

美元/瑞郎 1.0230 1.0227 +0.03 +2.12 1.0018

英镑/美元 1.4237 1.4245 -0.06 -3.40 1.4738

美元/加元 1.3981 1.3971 +0.07 +1.03 1.3839

美元/离岸人民币 6.5949 6.5931 +0.03 +0.41 6.5680

澳元/美元 0.7078 0.7082 -0.06 -2.71 0.7275

新西兰元/美元 0.6476 0.6469 +0.11 -5.11 0.6825

澳元/日圆 85.830 85.670 +0.19 -2.04 87.620

新西兰元/日圆 78.300 78.300 +0.00 -4.49 81.980

英镑/日圆 172.67 172.50 +0.10 -2.57 177.22

澳元/新西兰元 1.0918 1.0922 -0.04 +2.38 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/杜明霞/王颖；审校 徐文焰/李爽/王兴亚)

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