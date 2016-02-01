修正-****美国与加拿大经济指标预测--2月1日-2月8日****

更新版 1-台湾货币市场：短率持稳关注换新钞资金变化，年味渐浓RP利率微升

* 短率持稳，关注明起换新钞资金变化 * 拆款需求略增加，资金不像先前宽松 * 短票利率无大变，年后利率稳在0.38% * 债券RP年味渐浓，跨年利率微幅上调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月19日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金还算相当充裕，但 已经不像先前宽松，拆款需求亦略增，利率维持则持稳；惟仍须关注明日起八大银行春节换新钞开跑后，市场 资金的变化。 他们表示，随春节换新钞作业开跑，各大银行库存现金比重拉高，周转金将随之下降，预计春节倒数五天 资金可能会稍微变紧。 〞今天利率没变，但感觉资金没有像之前那么松了。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，昨天适度拉低拆款利率后，今天〞生意〞还不错，资金需求略增，利率则持 稳于上日水准，对银行拆在0.38-0.39%，对票券商则在0.40-0.41%。 三位票券商资调人员称，今天市场资金状况〞还算可以〞，但已经有部分具公股色彩的银行操作偏保守， 主要