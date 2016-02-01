修正-****美国与加拿大经济指标预测--2月1日-2月8日****

欧洲汇市：英镑持稳在1.23美元上方，之前几日走势剧烈动荡
“那些认为可买入英镑，并觉得特雷莎梅本周列出的计划(刺激英镑大涨3%)是见底信号的人士，应当看看昨天公布强劲薪资数据时英镑的走势，”Nomura FX策略师Jordan Rochester称。
(更正：因英文原文有误，将美国供应管理协会(ISM)制造业指数和非制造业指数的前值更新为最新修正值) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月1日当周
2月1日(一)
1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 -- +0.3%
个人所得(较前月) +0.2% +0.3%
个人支出(经季调，较前月) +0.1% +0.3%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.4%
1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季调) 1月 -- 47.5
1445 美国Markit制造业PMI 1月终值 -- 52.7
1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.6% -0.4%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 48.0 48.0
制造业投入物价分项指数 34.0 33.5
制造业就业分项指数 48.0 48.0
制造业新订单分项指数 -- 48.8
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 -- +1.6%
2月2日(二)
1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 1月 -- 716.6
1830 美国汽车销售年率(万辆) 1月 1,740 1,734
2月3日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 472.8
再融资指数 -- 1,822.5
1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 1月 增加19.5 增加25.7
1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 -- 53.7
综合PMI -- 53.7
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 55.1 55.8
企业活动分项指数 58.5 59.5
就业分项指数 -- 56.3
新订单分项指数 -- 58.9
投入物价分项指数 -- 51.0
2月4日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 1月 -- 23,622
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月30日当周 -- 27.8
四周均值(万人) -- 28.3
续请失业金人数(万人) 1月23日当周 -- 226.8
1330 美国单位劳工成本 第四季初值 +3.8% +1.8%
非农业生产率 -1.6% +2.2%
1500 美国工厂订单(较前月) 12月 -2.6% -0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.3%
耐久财(耐用品)订单(较前月) 12月修正值 -- -5.1%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -1.2%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.9%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -4.3%
2月5日(五)
1330 美国非农就业岗位(万人) 1月 增加19.0 增加29.2
民间就业岗位(万人) 增加18.0 增加27.5
制造业就业岗位(万人) 减少0.2 增加0.8
政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.7
失业率 5.0% 5.0%
平均时薪(较前月) +0.3% 持平
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.6%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差430 逆差424
1330 加拿大就业岗位变动(万人) 1月 增加0.6 增加2.28
失业率 7.2% 7.1%
就业参与率 65.9% 65.9%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差22 逆差19.9
出口(亿加元) -- 432.5
进口(亿加元) -- 452.4
1500 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI) 1月 -- 42.5
经季节调整PMI 50.3 49.9
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加160 增加139.5
2月8日当周
2月8日(一)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 -- 17.3
1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 -- -19.6%
1500 美国就业趋势指数 1月 -- 129.3
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 戴素萍)
“那些认为可买入英镑，并觉得特雷莎梅本周列出的计划(刺激英镑大涨3%)是见底信号的人士，应当看看昨天公布强劲薪资数据时英镑的走势，”Nomura FX策略师Jordan Rochester称。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0664 1.0630 +0.32 +1.44 1.0513 美元/日圆 114.44 114.65 -0.18 -2.08 116.87 欧元/日圆 122.05 121.85 +0.16 -0.89 123.14 美元/瑞郎 1.0050 1.0070 -0.20 -1.26 1.0178 英镑/美元 1.2313 1.2257 +0.46 -0.19 1.2336 美元/加元 1.3278 1.3269 +0.07 -1.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.8340 6.8380 -0.06 -1.99 6.9726 澳元/美元
* 短率持稳，关注明起换新钞资金变化 * 拆款需求略增加，资金不像先前宽松 * 短票利率无大变，年后利率稳在0.38% * 债券RP年味渐浓，跨年利率微幅上调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月19日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金还算相当充裕，但 已经不像先前宽松，拆款需求亦略增，利率维持则持稳；惟仍须关注明日起八大银行春节换新钞开跑后，市场 资金的变化。 他们表示，随春节换新钞作业开跑，各大银行库存现金比重拉高，周转金将随之下降，预计春节倒数五天 资金可能会稍微变紧。 〞今天利率没变，但感觉资金没有像之前那么松了。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，昨天适度拉低拆款利率后，今天〞生意〞还不错，资金需求略增，利率则持 稳于上日水准，对银行拆在0.38-0.39%，对票券商则在0.40-0.41%。 三位票券商资调人员称，今天市场资金状况〞还算可以〞，但已经有部分具公股色彩的银行操作偏保守， 主要