澳新经济指标预测--2月1日-2月8日****

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日当周 2月1日(一) 暂无重要经济指标 2月2日(二) 0330 澳洲央行利率决定 2月 2.00% 2.00% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 6.0% 就业增长(较前季) -- -0.4% 就业参与率 -- 68.6% 劳工成本指数(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- 46.3 2月3日(三) 0030 澳洲建筑许可 12月 +5.0% -12.7% 民间住宅建筑许可 -- -0.5% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差25 逆差29.06 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- +1.0% 2月4日(四) 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 46.8 2月5日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 +0.5% +0.4% 零售销售(较前季) 第四季 +0.9% +0.6% 2月8日当周 2月8日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 1月 -- -1.2% 网路招聘广告 -- -0.1% (完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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