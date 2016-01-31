欧洲经济指标预测--2月1日-2月8日****

南非汇市：兰特走软，因商品价格下滑及美联储暗示将稳步加息提振美元
路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月1日当周
2月1日(一)
0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 50.9 52.1
0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 55.0 55.6
0850 法国Markit制造业PMI 1月 50.0 50.0
0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 52.1 52.1
0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 52.3 52.3
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增13.0 增14.76
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增37.0 增38.73
抵押贷款批准件数(件) 69,600 70,410
M4货供额(较前月) -- +0.40%
0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 51.8 51.9
2月2日(二)
0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -3.1%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少0.7 减少1.4
未经季节调整失业人数(万人) 294.6 268.1
经季节调整失业率 6.3% 6.3%
经季节调整失业人数(万人) -- 275.7
0900 意大利失业率 12月 11.3% 11.3%
0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 57.6 57.8
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.5% -0.2%
(较上年同期) -2.9% -3.2%
1000 欧元区失业率 1月 10.5% 10.5%
2月3-10日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 +0.3% +1.7%
(较上年同期) 截至12月的三个月 -- +9.5%
2月3日(三)
0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 1月 54.2 55.3
0850 法国Markit服务业PMI 1月 50.6 50.6
综合PMI -- 50.5
0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 55.4 55.4
综合PMI -- 54.5
0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 53.6 53.6
综合PMI 53.5 53.5
0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 55.4 55.5
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.2% 持平
(较上年同期) +0.3% +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.3% -0.1%
(较上年同期) +0.3% +0.1%
1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% -0.3%
(较上年同期) +1.5% +1.4%
2月4日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负18
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 1-8-0 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 2月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
2月5日(五)
0700 德国工业订单(较前月) 12月 -0.3% +1.5%
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 -- 逆差46.3
进口(亿欧元) -- 430.5
出口(亿欧元) -- 384.2
2月8日当周
2月8日(一)
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 正9.6
(完)
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。
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