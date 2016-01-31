重温稿-中国经济：预计政府将为2016年经济增长设定6.5-7%的目标区间--消息人士

路透北京1月29日 - 熟知中国高层想法的消息人士表示，预计中国领导人将把今年经济增长目标设定在6.5-7%的区间内，这是首次设定经济增长目标区间，因为决策者对经济增长前景并不确定。

据了解会议结果的消息人士透露，这一目标区间在12月中举行的中央经济工作会议闭门会议上获得高层领导人的认可。2015年的增长目标为“约7%”。

中国2015年经济增长6.9%，为25年来最弱水平，但部分经济学家认为实质增长率更低。

“他们可能将今年经济增长目标设定在6.5-7%之间，6.5%为底限，”其中一位担任政策顾问的消息人士表示。

消息人士称，因担心全球经济的不确定性，及其对中国经济结构调整改革的影响，决策者在去年12月会议上为达成一致意见颇费周折。

当路透进行联系时，国务新闻办公室对于上述经济增长预估未予置评。

6.5%的底限是实现到2020年国内生产总值(GDP)和国民人均收入比2010年翻一番的既定目标所需的、今后五年的最低平均增长率。

2016年的增长目标和2016-2020年十三五规划将在3月初召开的全国人民代表大会第四次会议上宣布。

尽管上述目标区间在12月会议上得到了领导层的支持，但在人代会召开前仍可能会调整。

“政府不会过度关注今年的经济增速，将聚焦于结构性调整，”一位政府经济学家称。

“第一和第二季度增长仍可能会放缓，对于第三和第四季度的增长率意见不一致，全年增速可能放缓至6.5-6.6%，”他称。

**政策支持**

自2014年11月以来，虽多次下调利率和银行准备金比率，仍未能阻止经济的进一步下滑，预计中国政府将更加强调用财政政策来支持经济增长，包括减税和扩大预算赤字至相当于GDP的约3%。

中国领导人已多次强调，在经济向更加可持续的、消费主导型成长模式转型期间，经济增长放缓为“新常态”。

据国内媒体报道，有约半数的省份和直辖市下调了2016年增长目标，近三分之一的省份和直辖市保持去年的增长率不变。

广东和浙江省今年的增长目标为7-7.5%，江苏和山东计划实现7.5-8%的增长率。

2015年，重庆市实现11%的增长率，为全国最快，辽宁省的增长率为3%，为全国最慢。

今年，重庆市设定的增长目标为10%，辽宁省为6%。

在去年12月的闭门会议上，领导人承诺采取更灵活的货币政策，扩大预算赤字以支持经济，加快“供给侧改革”。

央行可能不愿在近期再次下调利率和银行存款准备金比率，因为担心对人民币 造成影响，但仍面临进一步放松货币政策的压力，熟悉政策的内部人士称。

“我们认为央行应该放松政策，因为中国经济规模大，货币政策应该聚焦于国内经济状况，”文中提到的那位政府经济学家称。