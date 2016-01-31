全球汇市：加元净空仓触及五个月新高，投机思维难改

路透多伦多1月29日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，本周对加元的空头押注升至五个月新高，因加拿大央行稳定的政策以及油价反弹未能撼动针对加元的投机操作。

截至1月26日当周，加元净空头头寸从前周的66,386口上升至66,819口。这是自去年8月以来净空仓达到的最高水平。

“改变投机思维就像让轮船转向一样，”ForexLive外汇分析师Adam Button表示。

加元兑美元 已从12年低点反弹了5%，之前加拿大央行于上周维持政策利率在0.50%的水平不变，令很多交易员感到意外。

原油价格 从12年低点反弹逾25%是个重要推动力。欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)的温和倾向，以及日本央行实施负利率等因素也有利于加元。

当然，加元也可能会进一步上扬，从而给投机者带来减仓压力。

“如果加元继续上扬，那么就部分空头头寸可能需要回补，”National Bank Financial外汇部门董事总经理Jack Spitz表示。

但CIBC Capital Markets外汇策略主管Bipan Rai表示，投资者可能最好是在加元短线上涨时卖出。 (完) (编译 王颖；审校 杜明霞)