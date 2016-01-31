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亚洲 | 2016年 2月 1日 星期一 07:38 BJT

表格：韩国12月经季调经常帐盈余升至90.0亿美元

路透首尔2月1日 - 以下为韩国经常帐初值数据(经季节调整，单位百万美元)：

12月 11月(经修正)

经常帐 8,998.4 7,279.0

(完)

(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
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