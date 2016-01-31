表格：韩国12月经季调经常帐盈余升至90.0亿美元

中国个股：江淮汽车称国家发改委批复其与大众合资生产电动车的计划

路透上海5月23日 - 中国大型车企--安徽江淮汽车集团股份有限公司周一晚刊登公告称，当天公司已收到国家发改委的批复，批准公司与德国大众汽车旗下大众汽车（中国）投资公司合资生产纯电动乘用车的计划。