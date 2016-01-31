表格：韩国12月经季调经常帐盈余升至90.0亿美元

中国个股：江淮汽车称国家发改委批复其与大众合资生产电动车的计划
路透上海5月23日 - 中国大型车企--安徽江淮汽车集团股份有限公司周一晚刊登公告称，当天公司已收到国家发改委的批复，批准公司与德国大众汽车旗下大众汽车（中国）投资公司合资生产纯电动乘用车的计划。
路透首尔2月1日 - 以下为韩国经常帐初值数据(经季节调整，单位百万美元)：
12月 11月(经修正)
经常帐 8,998.4 7,279.0
(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透上海5月23日 - 中国大型车企--安徽江淮汽车集团股份有限公司周一晚刊登公告称，当天公司已收到国家发改委的批复，批准公司与德国大众汽车旗下大众汽车（中国）投资公司合资生产纯电动乘用车的计划。
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0
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