主要国家经济指标预测--2月2日****

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月2日(二) 0330 澳洲央行利率决定 2月 2.00% 2.00% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- -3.1% 0830 香港零售销售(较上年同期) 12月 -- -7.8% 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 1月 减少0.7 减少1.4 未经季节调整失业人数(万人) 294.6 268.1 经季节调整失业率 6.3% 6.3% 经季节调整失业人数(万人) -- 275.7 0900 意大利失业率 12月 11.3% 11.3% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 57.6 57.8 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.5% -0.2% (较上年同期) -2.9% -3.2% 1000 欧元区失业率 1月 10.5% 10.5% 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 1月 -- 716.6 1830 美国汽车销售年率(万辆) 1月 1,740 1,734 2100 韩国外汇储备(亿美元) 1月 -- 3,679.6 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 6.0% 就业增长(较前季) -- -0.4% 就业参与率 -- 68.6% 劳工成本指数(较前季) -- +0.4% (较上年同期) -- +1.7% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- 46.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月31日(日) 2300 韩国经常账收支(亿美元) 12月 盈余90 -- 2月1日(一) 0000 韩国出口(较上年同期) 1月初值 -18.5% -10.8% 进口(较上年同期) -20.1% -15.1% 贸易收支(亿美元) 顺差53亿 -- 0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI) 1月 49.4 49.6 非制造业PMI 53.5 -- 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 49.5 -- 0145 中国财新制造业PMI 1月 48.4 48.0 0200 日本日经制造业PMI 1月 52.3 -- 0230 台湾日经Markit制造业PMI 1月 50.6 -- 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 50.0 50.9 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 53.2 55.0 0850 法国Markit制造业PMI 1月 50.0 50.0 0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月 52.3 52.1 0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 52.3 52.3 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 12月 增加11.69 增加13.0 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加32.04 增加37.0 抵押贷款批准件数(件) 70,837 69,600 M4货供额(较前月) -0.2% -- 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 52.9 51.8 1330 美国实质个人支出(较前月) 12月 +0.1% -- 个人所得(较前月) +0.3% +0.2% 个人支出(经季调，较前月) 持平 +0.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 -- (较上年同期) +1.4% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -0.1% -- (较上年同期) +0.6% -- 1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季调) 1月 49.3 -- 1445 美国Markit制造业PMI 1月终值 52.4 -- 1500 美国建筑支出(较前月) 12月 +0.1% +0.6% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 48.2 48.0 制造业投入物价分项指数 33.5 34.0 制造业就业分项指数 45.9 48.0 制造业新订单分项指数 51.5 -- 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 12月 +0.9% -- 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 持平 +0.20% (较上年同期) +0.8% +0.90% (完)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，