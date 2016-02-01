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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--2月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    2月2日(二)
    0330 澳洲央行利率决定                              2月       2.00%     2.00%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                     12月         --      -3.1%
    0830 香港零售销售(较上年同期)                     12月         --      -7.8%
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)              1月     减少0.7   减少1.4
             未经季节调整失业人数(万人)                          294.6     268.1
             经季节调整失业率                                     6.3%      6.3%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      275.7
    0900 意大利失业率                                 12月       11.3%     11.3%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      1月        57.6      57.8
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            12月       -0.5%     -0.2%
                                  (较上年同期)                   -2.9%     -3.2%
    1000 欧元区失业率                                  1月       10.5%     10.5%
    1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数        1月        --       716.6
    1830 美国汽车销售年率(万辆)                        1月      1,740      1,734
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          1月         --    3,679.6
    2145 新西兰HLFS失业率                           第四季         --       6.0%
                   就业增长(较前季)                                --      -0.4%
                   就业参与率                                      --      68.6%
                   劳工成本指数(较前季)                            --      +0.4%
                               (较上年同期)                        --      +1.7%
    2230 澳洲AIG服务业指数                            1月          --       46.3
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    1月31日(日)
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                       12月     盈余90         --
    
    2月1日(一)
    0000 韩国出口(较上年同期)                      1月初值     -18.5%      -10.8%
             进口(较上年同期)                                  -20.1%      -15.1%
             贸易收支(亿美元)                                顺差53亿         --
    0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI)             1月       49.4        49.6
                 非制造业PMI                                     53.5         --
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)      1月       49.5         --
    0145 中国财新制造业PMI                             1月       48.4        48.0
    0200 日本日经制造业PMI                             1月       52.3         --
    0230 台湾日经Markit制造业PMI                       1月       50.6         --
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 1月       50.0        50.9
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   1月       53.2        55.0
    0850 法国Markit制造业PMI                           1月       50.0        50.0
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                       1月       52.3        52.1
    0900 欧元区Markit制造业PMI                     1月终值       52.3        52.3
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                       12月  增加11.69    增加13.0
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                       增加32.04    增加37.0
             抵押贷款批准件数(件)                              70,837      69,600
             M4货供额(较前月)                                   -0.2%         --
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                      1月       52.9        51.8
    1330 美国实质个人支出(较前月)                     12月      +0.1%         --
             个人所得(较前月)                                   +0.3%       +0.2%
             个人支出(经季调，较前月)                            持平       +0.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               持平         --
                                      (较上年同期)              +1.4%         --
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                  -0.1%         --
                                  (较上年同期)                  +0.6%         --
    1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)(经季调)    1月       49.3         --
    1445 美国Markit制造业PMI                       1月终值       52.4         --
    1500 美国建筑支出(较前月)                         12月      +0.1%       +0.6%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               1月       48.2        48.0
                              制造业投入物价分项指数             33.5        34.0
                              制造业就业分项指数                 45.9        48.0
                              制造业新订单分项指数               51.5         --
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            12月      +0.9%         --
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               1月       持平      +0.20%
                           (较上年同期)                         +0.8%      +0.90%
    (完)

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