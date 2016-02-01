《全球重要经济事件一览表》--2月1日-2月8日

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2月1日(一)
布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在一会议上致开幕词和闭幕词，演讲嘉宾包括：奥地利央行总裁诺沃特尼(0845)和欧洲央行执委科尔(0915)等。
法国斯特拉斯堡--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会关于欧洲央行2014年度报告的讨论会上发表讲话(1600)。
纽约--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)在纽约外交关系委员会发表讲话(1800)。
2月2日(二)
伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)召开记者会，公布最新的英国和全球经济季度预测(1100)。
美国堪萨斯城--堪萨斯联储总裁乔治就美国经济发表讲话(1800)。
日内瓦--瑞士央行总裁乔丹就瑞士经济与货币政策前景发表讲话(1000)。
悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。
东京--日本央行公布12月政策会议记录(2350)。
伦敦--英国金融咨询机构Fathom Consulting在汤森路透举行季度货币政策论坛(0900)。
奥克兰--新西兰央行总裁惠勒发表讲话，题为“全球经济、新西兰经济前景以及政策目标协议”(2230)。
2月3日(三)
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、德国央行首席经济学家Jens Ulbrich、荷兰央行总裁克诺特在德国央行组织的为期两天的会议上发表讲话。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本共同社组织的活动上发表讲话(0230)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)会议(至2月5日)。OECD秘书长葛利亚等发表讲话。
2月4日(四)
法兰克福--欧洲央行公布月度经济报告(0900)。
纽约--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策讲话(2200)。
伦敦--英国央行宣布利率决定，发布通胀报告和会议记录(1200)。
2月5日(五)
惠灵顿--新西兰央行审慎监管主管Toby Fiennes发表讲话(0420)，
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行组织的活动中发表讲话(1200)。
伦敦--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在伦敦政经学院发表演讲(1830)。
悉尼--澳洲央行发表季度货币政策声明(0030)。
2月8日(一)
加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁连恩发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 孙国玉；审校 徐文焰)