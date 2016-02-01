版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 1日 星期一 09:23 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月1日-2月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月1日(一)

布达佩斯--匈牙利央行总裁Gyorgy Matolcsy在一会议上致开幕词和闭幕词，演讲嘉宾包括：奥地利央行总裁诺沃特尼(0845)和欧洲央行执委科尔(0915)等。

法国斯特拉斯堡--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会关于欧洲央行2014年度报告的讨论会上发表讲话(1600)。

纽约--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)在纽约外交关系委员会发表讲话(1800)。

2月2日(二)

伦敦--英国国家经济社会研究院(NIESR)召开记者会，公布最新的英国和全球经济季度预测(1100)。

美国堪萨斯城--堪萨斯联储总裁乔治就美国经济发表讲话(1800)。

日内瓦--瑞士央行总裁乔丹就瑞士经济与货币政策前景发表讲话(1000)。

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

东京--日本央行公布12月政策会议记录(2350)。

伦敦--英国金融咨询机构Fathom Consulting在汤森路透举行季度货币政策论坛(0900)。

奥克兰--新西兰央行总裁惠勒发表讲话，题为“全球经济、新西兰经济前景以及政策目标协议”(2230)。

2月3日(三)

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、德国央行首席经济学家Jens Ulbrich、荷兰央行总裁克诺特在德国央行组织的为期两天的会议上发表讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本共同社组织的活动上发表讲话(0230)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)会议(至2月5日)。OECD秘书长葛利亚等发表讲话。

2月4日(四)

法兰克福--欧洲央行公布月度经济报告(0900)。

纽约--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策讲话(2200)。

伦敦--英国央行宣布利率决定，发布通胀报告和会议记录(1200)。

2月5日(五)

惠灵顿--新西兰央行审慎监管主管Toby Fiennes发表讲话(0420)，

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行组织的活动中发表讲话(1200)。

伦敦--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在伦敦政经学院发表演讲(1830)。

悉尼--澳洲央行发表季度货币政策声明(0030)。

2月8日(一)

加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁连恩发表讲话。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐