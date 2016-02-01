《中国报摘》--其他报纸重要消息2月1日

**上海证券报**
--截至1月31日，已发布2015年业绩预告的上市钢企中，一家预增，三家预减50%以上，一家续盈，续亏两家，首亏17家。由此推算，去年钢铁上市公司亏损率达56%。
--在钢铁业落实供给侧改革的大背景下，宝钢集团旗下八一钢铁 、韶钢松山 双双公告停牌，或预示其将率先借力资本市场实现“求变图存”。
--中国人寿 称，与2014年同期322.11亿元相比，预计2015年实现净利润将增长约5%至10%，主因包括投资收益增加等。
--境内首家专业信用保证保险公司--阳光渝融信用保证保险日前在重庆开业，注册资本10亿元人民币，定位为一家基于大数据和互联网的平台型专业信用保证保险公司。
**证券时报**
--深圳市市长许勤在政府工作报告中提出，2016年将继续推动金融改革创新，争取“深港通”尽快获批。
--证券时报调查问卷反馈结果显示，大多数机构认为，今年1月份新增信贷数据可能达到2万亿，尽管对下半月央行窗口指导多有担忧，但受访机构最保守预测值也在1.7万亿附近。
--据统计，证监会发布减持新规并自1月9日起实施后，共有34家公司大股东进行减持，合计套现65亿元。
**每日经济新闻**
--万科 称，因筹划的重大资产重组涉及资产、业务、财务等核查工作量大，且恰逢春节等节假日，目前无法确定在3月18日前是否可以披露重大资产重组预案或报告书。若届时无法复牌，其A股股票可能继续停牌至6月18日。
**金融时报**
--日前深圳银监局批复同意国银金融租赁首次公开发行H股股票事项，这意味着金融租赁公司登陆H股的进程正逐步加快，国银租赁也可能成为第一家在港上市的租赁公司。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。