中国货币市场：供求平衡七天利率因跨年上涨，央行按需足额提供资金支持

路透上海2月1日 - 中国银行间市场周一早盘供求较为平衡，隔夜利率变化不大。七天期品种则因已跨春节长假，利率随之走升，证交所相同期限回购利率亦大幅上行。但在大行供给充裕支撑下，市况平稳。
交易员称，央行自上周五起增加公开市场操作频次，今日更在非常规时段临时增加逆回购操作，践行其“按需足额提供流动性支持”态度。即使春节前资金利率可能还要上涨，也无勿过于忧虑。
上海一银行交易员表示，央行临时进行逆回购操作，意在“表示关心和态度，(流动性)管够。”
与此前上午9点15分的公开市场常规操作时间不同，央行今日在10点15分临时增加了100亿元人民币的逆回购操作，期限28天，利率持平于2.60%。
1月中下旬前后，央行除在公开市场上放量逆回购外，SLO、MLF和SLF多种工具亦齐上阵，并明确表示按需足额提供流动性支持，以稳定春节前不安的市场情绪。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9623 1.9662 -0.39
七天 2.4315 2.2682 +16.33
14天 2.7983 2.8211 -2.28
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6050 2.4550 +15.00
七天 5.1750 3.5450 +163.00
14天 2.5200 1.1000 +142.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9700 1.9700 +0.00
七天 2.4200 2.3000 +12.00
14天 2.9500 2.8500 +10.00
Shibor
其中:隔夜 1.9870 1.9890 -0.20
七天 2.4440 2.3300 +11.40
三个月 3.0820 3.1030 -2.10
----------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 吴云凌)