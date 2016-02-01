《新兴市场重要经济事件预告》--2月1日-2月8日

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2月1日(一)
布达佩斯--奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委科尔、欧洲央行管委斯麦茨等在一个会议上发言。
纽约--阿根廷债务协商在纽约重启(至2月2日)。
新加坡--新加坡经济发展局(EDB)举行年度总结记者会，将讨论该局2015年表现及2016年的目标和展望(2300)。
阿克拉--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民对加纳进行为期三天的访问(至2月3日)。
2月2日(二)
亚的斯亚贝巴--2016年非洲援助与发展峰会在埃塞俄比亚召开(至2月3日)
华沙--波兰央行召开货币政策会议(至2月3日)。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行公布1月政策会议的会议记录(0700)。
2月3日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)第四届议会日(至2月5日)，OECD秘书长葛利亚和副秘书长Mari Kiviniemi将发言。
新加坡--召开新加坡经济发展专题讨论会(0930)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730)。
2月4日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议，随后将发布政策声明(1200)。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
2月5日(五)
布加勒斯特--罗马尼亚央行宣布利率决定(1000)。
2月8日(一)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 李爽 审校 杜明霞)