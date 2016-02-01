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亚洲 | 2016年 2月 1日 星期一 08:53 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月1日-2月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月1日(一)

布达佩斯--奥地利央行总裁诺沃特尼、欧洲央行执委科尔、欧洲央行管委斯麦茨等在一个会议上发言。

纽约--阿根廷债务协商在纽约重启(至2月2日)。

新加坡--新加坡经济发展局(EDB)举行年度总结记者会，将讨论该局2015年表现及2016年的目标和展望(2300)。

阿克拉--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民对加纳进行为期三天的访问(至2月3日)。

2月2日(二)

亚的斯亚贝巴--2016年非洲援助与发展峰会在埃塞俄比亚召开(至2月3日)

华沙--波兰央行召开货币政策会议(至2月3日)。

孟买--印度央行举行货币政策会议。

首尔--韩国央行公布1月政策会议的会议记录(0700)。

2月3日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)第四届议会日(至2月5日)，OECD秘书长葛利亚和副秘书长Mari Kiviniemi将发言。

新加坡--召开新加坡经济发展专题讨论会(0930)。

华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。

曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730)。

2月4日(四)

布拉格--捷克央行举行货币政策会议，随后将发布政策声明(1200)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

2月5日(五)

布加勒斯特--罗马尼亚央行宣布利率决定(1000)。

2月8日(一)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)

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