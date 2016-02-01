《中国新债预测》国开行五期债定位料接近二级，现券略回暖需求尚可

* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债
* 期限及招标金额：1年：40亿元；3/7年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元
* 招标时间: 1/3/5年：2月2日9:30-10:30；7/10年：2月2日9:30-11:20
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.30%-2.47%；2.70%-2.85%；2.88%-3.00%；3.16%-3.26%；3.04%-3.11%
* 预测均值: 2.38%；2.75%；2.93%；3.21%；3.07%
路透上海2月1日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，中国央行以临时进行逆回购方式，强调其保证流动性供给意图，今日现券略有回暖，但热情有限。在此情况下，明日新债定位有望向二级水平靠拢，需求预计中性。
与此前上午9点15分的公开市场常规操作时间不同，央行今日在10点15分临时增加了100亿元人民币的逆回购操作，期限28天，利率持平于2.60%。
华中一银行交易员认为，今日稍早，现券市场走势略好，但收益率跌幅有限。若无其他影响因素，明日国开新债定位有望参照二级，考虑到手续费，最终加权收益率可能稍低一点。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.5251%、2.8077%、2.9985%、3.2459%和3.1040%。
二级市场上，上述五期增发债标的券最新成交在2.44%、2.77%、2.95%、3.25%和3.09%附近。
明日招标的五期债中，一年为国开行今年第四期增发债，票面利率2.29%；其余四期为该行2015年23期 、20期 、21期 和18期 增发债，票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
具体发行条款如下：
2016年第四期增发债及2015年第23、20、21和18期增发债
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发行上限 1年：40亿元；3/7年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月2日9:30-10:30；7/10年：2月2日9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 2/3
起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4；5年：2015/9/24；
7年：2015/10/22；10年：2015/9/10
分销期 2/3
上市日 2/5
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
----------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)