《香港报摘》--其他报纸重要消息2月1日

* 明报：
--领展 继去年沽出五个香港的商场套现逾17亿港元后，市场消息透露，领展计划今年再拆售约10个商场，除分布于大埔、葵涌、马鞍山等新界区外，亦有蓝田、黄大仙及柴湾等市区项目，整批商场估值约30亿港元。
--上月放弃私有化的高银地产 宣布改为出售旗下核心商业地产项目后，公司企业发展高级总监邵家欣表示，目前正与一些企业商讨出租写字楼，而在目标销售名单中亦包括一些有意迁至天津的国企，公司不排除会在未来以合适的价格将写字楼整栋出售，但现时没有意愿再次大规模出售物业。
* 苹果日报：
--人民币贬值压力自去年＂811＂后增加，内地人换美元需求强烈，加上境外资产配置需求，促使不少内地人涌港买保险。有不愿具名的外资行主管表示，去年第四季内地客新造保费按季飙升三成；而以银联卡买保险更可不受外滙管制，为资本合法地外流的途径之一。
* 东方日报：
--中国圣牧 上周五因控股股东拟出售公司股份后停牌一日，控股股东与Nong You经进一步磋商后决定不终止股份转让协议，该股今复牌。
* 星岛日报：
--全球最大柜员机生产商NCR 伙拍联达亚洲拟在本港推出物流柜员机（ATM），结合全天候自助提取柜及ATM功能之余，也提供网购交易服务。NCR香港及台湾地区金融服务总经理区万康透露，正寻找银行成为合作伙伴，现已获不少银行正面回应，冀物流ATM于今年上半年内正式推出。
* 文汇报：
--中国银河 公布，董事会近日知悉，该公司副总裁霍肖宇因个人原因正在配合中国司法机关工作。中国银河强调公司经营正常，将根据有关情况披露相关讯息。（完）
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