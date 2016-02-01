《路透晚报》--2月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：预计政府将为2016年经济增长设定6.5-7%的目标区间--消息人士

熟知中国高层想法的消息人士表示，预计中国领导人将把今年经济增长目标设定在6.5-7%的区间内，这是首次设定经济增长目标区间，因为决策者对经济增长前景并不确定。

--《焦点》中国1月PMI疲弱经济开局不佳，去产能阵痛难免需求管理勿缺位

因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳；而在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。毋庸置疑，供给侧改革中长期而言利好中国经济，但短期的阵痛却也在所难免，这意味着在全球金融环境动荡时为避免中国经济失速，需求侧的管理也不能缺位。

--中国经济：加大专项转移支付清理整合，进一步盘活存量资金--财长

中国财政部部长楼继伟日前表示，2016年要加快财税体制改革，继续加大对专项转移支付的清理整合和规范管理力度，并进一步加大盘活存量资金力度，调整支出结构不合理造成的存量。

--中欧贸易：欧盟执委会称放松对中国贸易壁垒不会造成过多失业--报告

据欧盟执委会文件显示，该执委会估计，如果放宽针对中国的贸易保护措施，由此造成的失业远低于反对人士所预期的数量。这或许表明其会倾向于接受北京方面提出的要求。

--台湾数据：1月日经PMI为50.6，连二个月景气改善

台湾1月日经制造业采购经理人指数(PMI)为50.6，超过50.0临界值，显示景气状况连续第二个月有所改善。不过，该指数低于去年12月的51.7，说明景气改善幅度仅算轻微。

--两岸关系：中国南昌、昆明、重庆居民今日起可经台湾中转--海基会

台湾海峡交流基金会周一表示，大陆自今日开放自南昌、昆明、重庆三市的大陆地区民众，可搭机来台经桃园机场中转至第三地。

【金融】

--《焦点》中国中等银行“影子贷款”规模激增，掩盖了资产风险

中等规模的中资银行越来越多地利用复杂的投资工具来发放新贷款，并对原有贷款进行调整，以便让这些贷款在资产负债表中显得风险较低。这种做法掩盖了中国经济放缓形势下银行业的放贷规模以及风险。

--全球金融：几家大型对冲基金正在做空人民币--华尔街日报

据华尔街日报报导，几家大型对冲基金正在押注人民币兑美元贬值。

--台湾央行：应春节ATM跨行提现所需，银行清算专户余额增至1,300亿台币

台湾央行周一表示，为因应农历春节期间民众大量使用自动化服务机器(ATM)提现所需，已促各金融机构增拨资金至其跨行清算专户，预计该专户余额将从平日的约400亿台币，提高到1,300亿余台币。

--中国金融：“e租宝”非法集资达500多亿元，受害投资人遍布31个省市--新华

中国新华社周日报导，1月14日，备受关注的“ｅ租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕，其在一年半内非法吸收资金500多亿元人民币，受害投资人遍布中国31个省市区。

【固定收益】

---中国债市：上证所提示公司债及ABS业务风险，要求券商加强风控--消息

两位消息人士周一透露，中国上海证券交易所日前发文，要求证券公司加强公司债券及资产证券化业务（ABS）的风险控制，要求券商加大优质成熟发行人承销力度，审慎评估钢铁煤炭等产能过剩行业和房地产等周期性行业的承销风险。

--中国公开市场：今日临时增加100亿元28天期逆回购操作--业内人士

业内人士周一透露，中国央行公开市场今日在常规操作时间外临时增加逆回购操作，总量为100亿元人民币，期限28天。央行公开市场今日在9:15常规操作时间未有动作，因逆回购需求较少；而今日公开市场一级交易商可申报本周二至周六的逆回购需求，期限含14天和28天期。

--《中国新债预测》国开行五期债定位料接近二级，现券略回暖需求尚可

中国国家开发银行周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，中国央行以临时进行逆回购方式，强调其保证流动性供给意图，今日现券略有回暖，但热情有限。在此情况下，明日新债定位有望向二级水平靠拢，收益率预测均值分别为2.38%、2.75%、2.93%、3.21%和3.07%。

--《中国债市每日综述》现券收益率略跌IRS则上行，经济数据影响不明显

中国银行间债市周一现券延续向暖势头，不过收益率跌幅甚微，利率互换IRS则受七天回购利率走升影响，小幅上行。交易员称，央行公开市场临时增加操作意在维稳资金面，但从盘面来看，机构买盘力道比较有限。交易员指出，节后地方债供给及央行货币政策走向等仍存一定不确定性，谨慎情绪依然占上风。

--中国货币市场：167家银行公布2016年同业存单发行计划，累计规模69,012亿

中国福建南安农商行和合肥科技农商行最新公布2016年同业存单发行额度。至此，已有167家银行公布发行计划，累计规模69,012亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：外管局重申年度5万美元购汇额度能满足个人用汇需求--报载

中国国家外汇管理局经常项目管理司司长杜鹏重申，年度5万美元购汇额度能够满足绝大多数个人的用汇需求，目前外汇局暂无计划调整个人年度结售汇额度。

--中国汇市：人民币近收平，PMI数据不佳影响有限节前料续持稳

人民币兑美元即期周一窄幅波动近收平。交易员称，尽管美指上周五强势反弹，但因维稳需要今日人民币中间价仅小幅调低。另外，春节临近，不少企业进入假期模式购汇需求减少，机构交投亦淡静，料节前汇市仍维持稳定。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数上周下跌0.68%，人民币兑美元续横盘

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.15，较前周下跌0.68%，较2014年底则微升0.15%。

【证券/行业】

--中国房地产：1月百城住宅均价环同比连六月双涨，环比涨幅收窄--中指院

中国指数研究院周一提供的报告显示，2016年1月百城价格指数环比、同比连续第六个月双涨，其中环比涨幅有所收窄，同比则继续扩大，分别为上涨0.42%和4.37%。

--中国股市：沪综指缩量收跌1.8%，经济数据疲弱大盘继续寻底

中国股市沪综指周一收跌1.8%。分析师指出，今日公布的1月PMI数据持续疲弱，市场做多动能不足，大盘低开低走，成交量明显萎缩。市场进入春节前最后一周，多空双方缺乏主动交投意愿，市场情绪偏谨慎，沪综指受阻于5日均线，短期走势将更多受制于技术面。

--中国证券：沪深证交所两融余额上周五连21天下跌，创下逾四个月低点

中国股市沪综指上周五收涨3.09%，沪深证交所融资融券余额当日下跌63亿元人民币，为连续第21天下跌；两市两融余额为9,091.7亿元，刷新逾四个月低点新低录。

--中港个股：神华拟计提资产减值导致去年净利减少近33亿元

中国最大煤炭企业--中国神华能源称，由于属下部分企业持续亏损，公司拟计提资产减值准备，导致2015年度净利减少近33亿元人民币。

--中国个股：19家钢铁上市公司去年业绩亏损，亏损面超五成

据上海证券报周一报导，截至1月31日，在已公布2015年业绩预告的上市钢铁公司中，已有19家公司亏损，三家预告净利下降50%以上，只有一家继续盈利，一家预告业绩增长。这意味着去年钢铁上市公司亏损率达56%。

--中国个股：宝钢集团旗下八一钢铁和韶钢松山连续停牌，或与重组相关

中国钢铁业的持续不景气正迫使钢企推动资产重组。中国最大钢企之一的宝钢集团旗下八一钢铁和韶钢松山近日均公告，自周一起连续停牌，理由就是宝钢集团正筹划与公司相关的重大事项，八一钢铁确定将涉及资产重组计划。

--香港个股：港铁获股东通过高铁香港段安排及特别股息议案

香港铁路营运商--港铁公司周一就广深港高铁香港段的安排，以及建议向股东派发每股4.4港元特别股息的议案进行表决，经过超过两小时的会议后，获独立股东以绝大比数投赞成票通过。

--香港个股：山水水泥称已顺利接管山东山水总部及另外三家工厂