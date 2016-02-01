港报社评：今天天气苛苛苛，严苛气候须严肃应对--信报2月1日

今天天气呵呵呵，不再是社交礼仪之中一个无话找话说的普通话题，由于气候变化愈来愈极端，所以天气话题已是严肃课题。今天天气苛苛苛，严苛的气候让身处亚热带的香港也领略到何谓霜冻与结冰，几乎要像广东与台湾那样迎来低纬度地区难得一见的皑皑白雪。

上星期香港出现了59年来最低的气温，市区摄氏3.1度，山区更降至冰点以下，导致海拔957米的大帽山险象环生。作为香港第一高峰，大帽山冒出了大量凑热闹的赏冰人潮，然而因为路面冰封，不但市民受困，连负责搜救的消防员亦寸步难移。消防处的解释是恶劣天气＂59年一遇＂，该处没有适当的装备，例如冰抓鞋。

冰封大帽山的灾难级险情，大家知之甚详，毋须重复赘述，我们希望的是在此事之上借为殷监，化危机为转机，让香港人尤其是政府部门认真看待环境变迁。须知道，冰封大帽山其实是全球暖化的后果之一，地球要是继续被肆意破坏，覆巢之下，焉有完卵。刚过去的2015年是有纪录以来最热的一年，即是俗称的史上最热，环保工作若然掉以轻心的话，酷热之后是严寒，电影《明日之后》并非危言耸听。

首先大家有必要摆脱一个误解，＂59年一遇＂也好，＂百年一遇＂也罢，甚至是＂千年一遇＂，只不过是统计学上的或然率概念，与实际情况没有太大关连，当然也不具备预测性。譬如某一特定降雨量，说是＂百年一遇＂纯粹是100年之内有机会出现一次，不等于这一年出现了，要等100年才会出现第二次。情况好比抛掷硬币，或然率虽是五十五十，但这次是＂公＂，不代表再掷就是＂字＂。3.1度的低温即使说成＂59年一遇＂，下一次再出现完全不必多等59年，也许是明年，甚至是明天，毕竟极端天气渐渐成为新常态。

既然如此，我们呼吁消防处彻底摒弃旧思维，不要掉以轻心认定香港不会结冰，在装备与训练方面必须有更好的筹谋，切勿让救人者亦陷入待救的险境。外国会为结冰的路面洒盐，路政署看来应该好好考虑。除此之外，小市民有必要做好心理和生理上的准备，山头结冰时别贪得意冒险攀登，尤其不要在封山之后仍然强闯，徒然累己又累人（即使向警员呼喝＂条命是我自己的，有危险自己负责＂，那又如何）！

另一个问题是，严寒天气之下应否停课，教育局上星期宣布幼稚园、小学及特殊学校停课一天，但这只属权宜之计，并不意味香港有任何针对严寒的应变措施，大学生同样要求校长颁令停课即惹来非议。事实上，环境局去年11月公布的＂香港气候变化报告2015＂，仅仅提到高温、暴雨和乾旱的应对措施，并不包括温度跌至严寒。显而易见，环境局忽略了今天天气苛苛苛的极端变化有可能冰封香港。有监于此，后知后觉的环境局与教育局必须商讨一套机制，让学校知所进退。

学校是否停课，消防增设装备，皆是微观的应对之道，宏观而言，特区政府须切实回应不久前巴黎气候峰会通过的历史性协议，把握美国总统奥巴马口中所形容的＂拯救地球对抗暖化的最好机会＂。根据协议，接近200个国家制订明确目标，控制在本世纪内全球平均温度升幅少于摄氏2度，并且致力于限制升温不高于工业革命前（1750年）的1.5度。巴黎气候峰会矢志减少温室气体排放，伦敦、柏林、纽约及悉尼等17个城市组成＂碳中和城市联盟＂，旨在2050年前减低碳排放量八成以上，直至变为零碳城市。问题是，人均碳足迹高踞世界第二的香港又怎样呢？

特首梁振英早前发表《施政报告》，提出有关缓减气候变化的工作，交由政务司司长林郑月娥主持跨部门委员会督导和统筹。我们期待的是，官员严肃应对严苛的气候变化，切实未＂雪＂绸缪，莫再流于口惠而实不至。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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