港报社评：应该用积极思维看待大屿山发展--文汇报2月1日

针对一些反对发展大屿山的意见，发展局局长陈茂波昨指出，考虑大屿山发展，除了看当区的意见，亦要看全港的需要。的确，大屿山作为香港的一个重要发展区域，未来必须根据香港社会可持续发展的需要，作出相应的规划和建设，为整个香港带来创新空间、开拓创新机遇。有些团体和人士由于担忧会影响自然生态而要求搁置，显然没有充分理据。当然，如何既站在全港的角度，为香港整体需要作出贡献，又最大限度地减少对当地环境和生态的负面影响，保留大屿山的原有特色，确实需要各方面在今后三个月的谘询期间，一起来集思广益，进一步完善有关委员会提出的发展建议。期待全社会，包括反对大屿山发展的团体和人士，拓宽视野，放开胸怀，积极参与谘询，提出具体意见和建议，而不是一味地简单反对。

昨天陈茂波出席＂大屿山发展公众参与活动暨梅窝儿童游乐场揭幕仪式＂，为三个月的公众谘询活动拉开了序幕。他指出，部分人士担心发展大屿山会破坏乡郊是不必要，因为根据报告建议，住屋和经济发展将会集中在大屿山北部走廊，而南大屿绝大部分是作保育。他强调，谘询期间会跟社会各界，包括与居民沟通。他强调考虑大屿山发展，除了看当区的意见，亦要看全港的需要。他的话揭示出一个观察和解决社会问题的重要角度，就是要正确处理好局部利益和全局利益的关系。如果仅仅站在大屿山保育的角度看，按照少数团体和一些人士的观点，保育就是要＂守护＂大屿山，必须保持现状，一点都不能动，什么都不要做。但是，这种＂什么都不能动＂的消极观念，不符合香港社会发展的客观要求。

大屿山是香港最大岛屿，面积约为港岛的两倍，而且许多地方都是尚未开发之地，是发展潜力最大的重要地区。如果发展得当，有利解决香港土地供应紧张及产业狭窄等老大难问题，是未来香港得以继续保持繁荣稳定的重要依托之一。此外，随着港珠澳大桥、机场第三跑道，以及屯门至赤腊角连接道路的落成，大屿山更有望成为粤港澳三地的交汇点，有助提升香港与珠三角西部的融合发展，为香港未来的持续发展作出重要贡献。部分人士反对大屿山的发展，除了是对其发展的重要意义了解不够之外，也是受到一些狭隘的地区观念和消极环保观的影响。但是，局部利益需要服从香港社会的整体利益，大屿山更不是一个独立于香港的地区，其发展不可能脱离了香港社会的整体需要而搞一些纯粹的＂保育＂。因此，大屿山的发展可以说势在必行。

在确定了大方向之后，如何把这项宏大工程做到最好，令经济效益和社会效益都达至最佳平衡，尤其是最大限度地保留当地特色，并将对环境的影响减到最低，就需要各方面都来深入讨论。值得指出的是，简单的反对或杯葛，是毫无意义的，应该提出有建设性的意见和建议，即使是反对某项具体内容，也要提出充分的理由和替代的建议方案，这样才能真正把这件事情做好。（完）

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