中国汇市：CFETS人民币汇率指数上周下跌0.68%，人民币兑美元续横盘

路透北京2月1日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.15，较前周下跌0.68%，较2014年底则微升0.15%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.41和98.09，分别较前周分别下跌0.40%和0.22%，较2014年底则分别升值1.41%和贬值1.91%。
上周人民币兑美元 微升0.01%，周内仍维持狭窄波动走势，日内有效波动点则更小；美元指数当周则探底回升，累计略升0.04%。若自2014年底计算，人民币兑美元已经累计下跌5.70%，而美元指数则升幅达10.35%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数。 中国总理李克强上周四表示，中国有能力保持人民币对一篮子货币基本稳定，将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，并将稳步推进人民币汇率形成机制改革，人民币不存在持续贬值的基础。
根据中国央行此前发布通知称，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至23:30。但收盘价确定时间仍为16:30不变。交易中心在目前每天公布12次参考汇率报价，分别是北京时间上午10点、11点，下午14点至23点每小时公布一次参考汇率，计算方法与之前相同。（完）
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(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)