基金产业：对冲基金客户将2016年盈利希望放在全球宏观基金上

欧洲汇市：英镑持稳在1.23美元上方，之前几日走势剧烈动荡
“那些认为可买入英镑，并觉得特雷莎梅本周列出的计划(刺激英镑大涨3%)是见底信号的人士，应当看看昨天公布强劲薪资数据时英镑的走势，”Nomura FX策略师Jordan Rochester称。
路透波士顿1月29日 - 鉴于2016年的形势发展比去年更加难以预计，富有的投资者打算将更多资金配置到押注利率、汇率和大宗商品的对冲基金，而非押注股票的基金。这一策略在震荡行情中往往会取得较好回报。
根据摩根大通2016年机构投资者调查，所谓的全球宏观基金有望跻身今年表现最佳的基金之列。调查搜集了322家控制着9,100亿美元资产的投资者情况。
约有16%的受访者表示，他们计划增加对全球宏观基金的投资，这是所有对冲基金类别中出现的最大变动。2015年时仅有5%的受访者表示有此计划。
全球宏观基金去年平均亏损1%，有几家基金关张。
摩根大通数据显示，今年随着不确定性增加，而且行情或有大量波动，全球宏观基金、管理型期货基金以及量化多空股票基金重获青睐。
“倾向于在动荡市况中表现良好的策略如今正大行其道，”摩根大通负责资本引介、咨询和策略内容的全球主管Alessandra Tocco称，“投资者担心对冲基金表现不佳，正在进一步审视自己的对冲基金投资组合。”
投资者虽然未必会将所有增加的投资分配到对冲基金上，但有可能会对投资的基金公司进行调整。此前有70%的受访者表示，他们的对冲基金投资在2015年未能达到既定回报。
而2013年时有90%的投资者称他们持有的基金达到了目标回报。(完)
“那些认为可买入英镑，并觉得特雷莎梅本周列出的计划(刺激英镑大涨3%)是见底信号的人士，应当看看昨天公布强劲薪资数据时英镑的走势，”Nomura FX策略师Jordan Rochester称。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0664 1.0630 +0.32 +1.44 1.0513 美元/日圆 114.44 114.65 -0.18 -2.08 116.87 欧元/日圆 122.05 121.85 +0.16 -0.89 123.14 美元/瑞郎 1.0050 1.0070 -0.20 -1.26 1.0178 英镑/美元 1.2313 1.2257 +0.46 -0.19 1.2336 美元/加元 1.3278 1.3269 +0.07 -1.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.8340 6.8380 -0.06 -1.99 6.9726 澳元/美元
* 短率持稳，关注明起换新钞资金变化 * 拆款需求略增加，资金不像先前宽松 * 短票利率无大变，年后利率稳在0.38% * 债券RP年味渐浓，跨年利率微幅上调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月19日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金还算相当充裕，但 已经不像先前宽松，拆款需求亦略增，利率维持则持稳；惟仍须关注明日起八大银行春节换新钞开跑后，市场 资金的变化。 他们表示，随春节换新钞作业开跑，各大银行库存现金比重拉高，周转金将随之下降，预计春节倒数五天 资金可能会稍微变紧。 〞今天利率没变，但感觉资金没有像之前那么松了。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，昨天适度拉低拆款利率后，今天〞生意〞还不错，资金需求略增，利率则持 稳于上日水准，对银行拆在0.38-0.39%，对票券商则在0.40-0.41%。 三位票券商资调人员称，今天市场资金状况〞还算可以〞，但已经有部分具公股色彩的银行操作偏保守， 主要