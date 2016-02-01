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市场报道 | 2016年 2月 1日 星期一 12:17 BJT

基金产业：对冲基金客户将2016年盈利希望放在全球宏观基金上

路透波士顿1月29日 - 鉴于2016年的形势发展比去年更加难以预计，富有的投资者打算将更多资金配置到押注利率、汇率和大宗商品的对冲基金，而非押注股票的基金。这一策略在震荡行情中往往会取得较好回报。

根据摩根大通2016年机构投资者调查，所谓的全球宏观基金有望跻身今年表现最佳的基金之列。调查搜集了322家控制着9,100亿美元资产的投资者情况。

约有16%的受访者表示，他们计划增加对全球宏观基金的投资，这是所有对冲基金类别中出现的最大变动。2015年时仅有5%的受访者表示有此计划。

全球宏观基金去年平均亏损1%，有几家基金关张。

摩根大通数据显示，今年随着不确定性增加，而且行情或有大量波动，全球宏观基金、管理型期货基金以及量化多空股票基金重获青睐。

“倾向于在动荡市况中表现良好的策略如今正大行其道，”摩根大通负责资本引介、咨询和策略内容的全球主管Alessandra Tocco称，“投资者担心对冲基金表现不佳，正在进一步审视自己的对冲基金投资组合。”

投资者虽然未必会将所有增加的投资分配到对冲基金上，但有可能会对投资的基金公司进行调整。此前有70%的受访者表示，他们的对冲基金投资在2015年未能达到既定回报。

而2013年时有90%的投资者称他们持有的基金达到了目标回报。(完)

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