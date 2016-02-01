台湾货币市场：短率大致持稳，RP利率因资金警报解除大幅回落

* 短率大致持稳，资金松中带紧

* 两天期以上拆款利率居高不下

* 票券商资金缺口小，短票利率下滑

* 资金警报解除，RP利率大幅回落

记者 罗两莎

路透台北2月1日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员指出，央行上周六虽调降隔拆款利率至0.20%，惟今天多家大型银行都有缺口，整体市场资金呈〞松中带紧〞状态，除隔拆利率银行配合央行下调，其余天期拆借利率仍居高不下。

他们表示，因今天是月初，市场资金略转宽松，有资金需求的银行大致都能调到钱，但二、三天以上的拆款利率仍不动如山。

〞今天至少到期的可以续啦，不会像之前那样有一天没一天的。〞一位民营银行资调人员说。

一大型银行资调人员则表示，因为今天有小缺口，在市场拆入资金，但除隔拆利率是比照央行调降后0.20%外，其他二至三天期的拆借利率都在0.23%至0.24%原水准。

多位资调人员指出，今天市场资金虽不像上周那么紧俏，但因有多家大型银行仍在市场上拿钱，整体资金状况属松中带紧；资金调度的难度虽略为降低，但大家都坚持原利率水准，拆入者暂时无法享受央行降隔拆利率的好处。

台湾央行周六将隔夜拆款利率降低至0.20%，低于先前的0.23%。由于日本央行意外祭出负利率政策，分析师认为3月央行降息预期更趋强烈。

本地时间15:17 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.450 33.650 台湾加权股价指数<.TWII 8,156.96 8,145.21 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.203% 0.201% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.200-0.280% 0.200-0.260%

--一周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.225-0.450%

--两周拆款利率区间 0.400-0.460% --

因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，1月30日的通货发行数再冲高，达到2兆988.89亿台币，较前日增加约3,119亿。

**短票利率下滑**

短票利率方面，票券商指出，因今天资金缺口较小，资金状况由上周的紧俏转为松中带紧，但资金还算是〞够用〞，短票利率明显走低。

〞今天市场资金还够用啦，很多利率开比较高的都被赶走了，不像上礼拜缺到准备等死的感觉。〞一位大型票券公司交易员说。

他们表示，今天仍有大型金融机构短票利率开在0.43%，惟市场资金已不及上周紧俏，因而选择利率较低的承做。

今日大型票券商与银行间承作短票不论落点在农历年前或年后，利率主要落在0.40%，部分成交于0.38%；上日在0.42-0.43%。

集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率降至0.431%，上日0.438% ；上日区间在0.40-0.45%%，前日0.37-0.49%；上日成交量45.8亿，前日52.54亿台币。

台湾央行周一开放银行申购4、28、91和182天期的存单；今日央行存单到期7,797.8亿台币，定存单发行情况稍晚公布。

本周到期定行定存单金额达2兆968.6亿台币，余日到期情况为：周二1,936.5亿、周三4,800亿、周四5,861.8亿及周五572.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周六的超额准备为1,113亿台币，累积至周日超额准备为1兆1,287亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆4,531亿台币。

**债券RP利率滑落**

债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，因今天已是月初，不像上月底那么难过了，也不用再刻意拉高利率到市场上抢钱，利率因而大幅滑落。

〞月底资金紧俏的状况过了，上礼拜资金很紧，很多人打电话去央行抗议，今天恢复正常了。〞一位大型票券公司交易员说。

在证券商方面，交易员指出，今天投信公司比较缺钱，但感觉上市场资金紧俏的警报已大致解除，利率微幅下滑，且区间变得比较宽，尤其公司债的利率区间更大。

今日证券商的公债附买回利率成交利率下滑，利率区间落在0.40-0.42%，上日则在0.40-0.45%，银行端今天仍成交在0.50%，与上日水准一致；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.50%，上日区间则在0.45-0.50%。