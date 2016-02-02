版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2016/2/2

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公布   预估值 
 *商品出口(y/y)            12月        -13.9%      -16.9%      2/16       -13.55%
 *商品进口(y/y)            12月        -15.6%      -13.7%      2/16       -13.69%
 外销订单(y/y)             12月        -12.3%       -6.3%      2/24       --
 经常帐盈余(亿美元)        第三季       196.7      +163.8  r   2/23       --
 国际收支(亿美元)          第三季        56.9       +41.7      2/23       --
 M2货币总计数(y/y)         12月        +5.68%      +6.39%      2/24       --
 季调失业率                12月         3.88%       3.84%      2/25       --
 工业生产指数(y/y)         12月        -6.17%      -4.85%  r   2/26       --
 外汇存底(亿美元)          12月底    4,260.31    4,246.11      2/5        --
 *消费者物价指数(CPI)(y/y  12月        +0.14%      +0.53%      2/5        +0.72%
 )                                                                        
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第四季      -0.28%      -0.63%      2/19       --
                                    (Q4概估值  (Q3统计值)      (Q4统计值  
                                            )                  )          
 重贴现率(%)               12月17      1.625%      1.750%      --         --
                           日                                             
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐