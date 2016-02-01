韩国金融市场：韩股早盘受外资买盘带动涨至逾两周高位，韩元下跌

韩元兑美元 下跌；日本央行周五意外实施负利率政策后，美元全线走强。
韩元兑美元 报1,204.6，较上日收盘价下跌0.5%。
“日本央行为刺激经济而将一个指标利率降至负值，可能意味着韩元走贬的机率更高，”东部证券外汇分析师Park Yuna称。
Park指出，尽管中国央行近来努力维持汇率稳定，但中国人民币目前仍偏弱。
韩国三年期公债3月合约 上涨0.13点，报110.05。
0240GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,204.6 1,199.1
日圆/韩元 9.9250/332 9.9744
韩国公债期货 * 110.05 109.92
韩国综合股价指数 1,917.31 1,912.06
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译/审校 于春红/王兴亚/蔡美珍/高琦/李爽)