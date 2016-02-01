中国债市动态：现券续暖收益率略有下行，1月PMI走弱助推有限

路透上海2月1日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续上周暖势，收益率低开后收窄跌幅。交易员表示，1月PMI疲弱经济开局不佳，央行继续通过逆回购供应跨年流动性，基本面及资金面支撑债市表现；只是节后资金、供给等方面的不确定性，令市场维持谨慎，多空博弈下收益率变化不大。

“跟上周五差不多，(收益率)低开然后被tkn上去，但总体偏下一点。但现在多空分歧比较大，之前被套牢的机构挺多，收益率一低下去，卖压也不小的，情绪上还是谨慎，”华东一银行交易员表示，

他认为，目前债券绝对收益率较低，很多机构通过carry & roll down(利差交易)策略做收益，对资金面波动的心理保护比较低，尽管短期内流动性有改善，但谨慎情绪很难恢复，“要形成一个阶段性恢复，还需要要央行通过降准之类的措施形成更稳定的预期。”

上海一银行交易员提及，早间债券收益率对新出炉的两项PMI指标反响不大，“没改变中国经济L型复苏的预期，但复苏过程可能会很漫长，具体还要看产能过剩方面的举措和执行力度；从基本面来看，压低利率、降低融资成本还是主线”。

因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，显示中国经济开年不佳；1月财新制造业PMI则微升，仍连11月处荣枯线下方。在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。

中国央行公开市场周一在9:15常规操作时间未有动作，但10:15则临时增加逆回购操作，总量为100亿元人民币，期限28天，中标利率持平于2.60%。今日公开市场一级交易商可申报本周二至周六的逆回购需求，期限含14天和28天期。

央行上周加量逆回购操作，单周净投放5,400亿元创近三年新高，并史无前例增加春节前后公开市场操作场次，自周五起至2月19日的工作日均正常开展公开市场操作。央行频频加码的流动性投放姿态，将产生立竿见影的安抚效果，资金面无虞下降准短期难现。

剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1100%/3.0800%，上日尾盘为3.1400%/3.0800%。