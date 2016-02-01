中国汇市：人民币早盘窄幅波动，PMI不佳影响有限节前料续持稳

* 人民币早盘窄幅波动，中间价显央行维稳决心

* 春节临近购汇需求略有减少

* PMI数据不佳对汇市影响有限

* 节前人民币料延续稳定走势

路透上海2月1日 - 人民币兑美元即期 周一早盘窄幅波动。交易员称，尽管国际美元上周五强势反弹，但因维稳需要今日人民币中间价调整幅度有限；春节日益临近，不少企业进入假期模式，大的购汇需求略有减少，料节前汇市仍维持稳定。

他们并指出，中国最新公布的制造业采购经理人指数(PMI)表现不佳，但对汇市影响有限。上周五离岸人民币 逆美元而动，因是干预所致，两地价差已收窄至240点子左右；因人民币贬值预期仍强，美元/人民币期权隐含波动率 明显上升。

“维稳嘛，你懂的，...另一方面，节前的购汇需求应该差不多了。”一股份行交易员称。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.5789元，与上日收盘价持平。今日人民币兑美元中间价 报6.5539元，上日中间价为6.5516元。人民币兑美元即期成交额 为52.15亿美元，上日半日为58亿美元。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.15，较前周下跌0.68%，较2014年底则微升0.15%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.41和98.09，较2014年底则分别升值1.41%和贬值1.91%。

因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳；而在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。

全球汇市方面，日圆周一呈普跌态势，而欧元也处于守势，此前日本出人意料地采取负利率，推动全球债券、特别是欧洲的债券收益率(殖利率)普遍下滑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.895元, 上日尾盘为6.8625元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6034元, 上一交易日尾盘报6.5943元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5788；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。