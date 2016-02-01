中国汇市：人民币早盘窄幅波动，PMI不佳影响有限节前料续持稳

* 人民币早盘窄幅波动，中间价显央行维稳决心
* 春节临近购汇需求略有减少
* PMI数据不佳对汇市影响有限
* 节前人民币料延续稳定走势
路透上海2月1日 - 人民币兑美元即期 周一早盘窄幅波动。交易员称，尽管国际美元上周五强势反弹，但因维稳需要今日人民币中间价调整幅度有限；春节日益临近，不少企业进入假期模式，大的购汇需求略有减少，料节前汇市仍维持稳定。
他们并指出，中国最新公布的制造业采购经理人指数(PMI)表现不佳，但对汇市影响有限。上周五离岸人民币 逆美元而动，因是干预所致，两地价差已收窄至240点子左右；因人民币贬值预期仍强，美元/人民币期权隐含波动率 明显上升。
“维稳嘛，你懂的，...另一方面，节前的购汇需求应该差不多了。”一股份行交易员称。
中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。
北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.5789元，与上日收盘价持平。今日人民币兑美元中间价 报6.5539元，上日中间价为6.5516元。人民币兑美元即期成交额 为52.15亿美元，上日半日为58亿美元。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五人民币汇率指数为100.15，较前周下跌0.68%，较2014年底则微升0.15%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为101.41和98.09，较2014年底则分别升值1.41%和贬值1.91%。
因内外需皆弱叠加假期因素，中国1月官方制造业PMI降至近三年半低点，非制造业PMI亦自上月高点回落，中国经济开年不佳；而在高层力推供给侧改革加速去产能之际，制造业景气低迷恐成为常态。
全球汇市方面，日圆周一呈普跌态势，而欧元也处于守势，此前日本出人意料地采取负利率，推动全球债券、特别是欧洲的债券收益率(殖利率)普遍下滑。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.895元, 上日尾盘为6.8625元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6034元, 上一交易日尾盘报6.5943元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5788；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)