国际油市：油价下跌，因中韩数据低迷且减产希望渺茫

鉴于中国经济放缓加剧，0507 GMT，布兰特原油近月合约报每桶35.43美元，下滑0.56美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 下跌0.42美元至每桶33.20美元。

与此同时，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等主要石油出口国联手减产的前景似乎难以实现，因为这些产油国存在分歧。这令油价进一步承压。

“我们不认为会有联手减产的行动发生，除非全球成长自当前水平进一步大幅减弱，而这种情景并不符合经济学家的预估。”高盛指出。

此外，上个月在制裁解除后重返国际油市的伊朗，也不愿意加入任何减产行动。

部分受伊朗回归油市的影响，OPEC产油量已经跳涨至每日3,260万桶，是数年来的高位。这加剧了全球市场每日供应过剩逾100万桶的局面。（完）

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