国际油市：油价下跌，因中韩数据低迷且减产希望渺茫

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
鉴于中国经济放缓加剧，0507 GMT，布兰特原油近月合约报每桶35.43美元，下滑0.56美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)期货 下跌0.42美元至每桶33.20美元。
与此同时，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等主要石油出口国联手减产的前景似乎难以实现，因为这些产油国存在分歧。这令油价进一步承压。
“我们不认为会有联手减产的行动发生，除非全球成长自当前水平进一步大幅减弱，而这种情景并不符合经济学家的预估。”高盛指出。
此外，上个月在制裁解除后重返国际油市的伊朗，也不愿意加入任何减产行动。
部分受伊朗回归油市的影响，OPEC产油量已经跳涨至每日3,260万桶，是数年来的高位。这加剧了全球市场每日供应过剩逾100万桶的局面。（完）
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/高琦 审校 张明钧)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。