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市场报道 | 2016年 2月 1日 星期一 16:17 BJT

欧洲已公布经济指标--2016/2/1

国家      时间  较前月(季)(%)       上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第三季           +0.3  r           +0.4  r             +1.6  r
 英国             第四季           +0.5  p           +0.4  f             +1.9  p
 德国             第三季           +0.3  f           +0.4  f-@           +1.8  f
 法国             第四季           +0.2  p           +0.3  f               --  
 意大利           第三季           +0.2  f           +0.2  r             +0.8  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        1月             --              +0.2  f             +0.4  p
 英国               12月           +0.1              持平                +0.2  
 德国                1月           -0.8  p           -0.1  f             +0.5  p
 法国(HICP)          1月             --                --                +0.4  p
 意大利(HICP)       12月           -0.1  f           -0.1  f             +0.1  f
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区             11月           -0.2              -0.3  r             -3.2  
 英国               11月           -0.2              -0.1  r             -1.5  
 德国               12月           -0.5              -0.2                -2.3  
 法国               12月           -1.2              +0.1                -2.8  
 意大利             12月           -0.7              -0.4  r             -3.3  
 
 失业率                       当月(季)%         上月(季)%                      
 欧元区             11月           10.5              10.7                      
 英国             9-11月            5.1               5.4                      
 德国               12月            6.3  @            6.3  @                   
 法国             第三季           10.6              10.4  r                   
 意大利             11月           11.3              11.5                      
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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