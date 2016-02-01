更新版 1-中国债市：上证所提示公司债及ABS业务风险，要求券商加强风控--消息

* 上证所发文要求券商加强公司债和ABS风控

* 要求券商加大优质成熟发行人承销力度

* 审慎评估钢铁、煤炭和房地产等行业承销风险 (新增更多细节及背景)

路透上海2月1日 - 两位消息人士周一透露，中国上海证券交易所日前发文，要求证券公司加强公司债券及资产证券化业务（ABS）的风险控制，要求券商加大优质成熟发行人承销力度，审慎评估钢铁煤炭等产能过剩行业和房地产等周期性行业的承销风险。

他们指出，有关通知要求券商严格公司债和资产支持证券承销的立项审核，增强尽职调查和核查工作深度，完善内核和质控机制，把好承销项目入口关，提高承销质量。

上证所在通知中表示，公司债审核效率及资产支持证券备案效率明显提高，融资成本明显降低，但新形势对风险控制提出了挑战，一些证券公司内部风险管理也存在薄弱环节，亟需加强业务建设和风险控制。

上证所并指出，从公司债预审核和中国证监会组织的专项检查结果看，存在一些突出问题，包括：勤勉尽责不到位，内核把关和质量控制不严格，有的项目信息披露不充分、申报发债规模不合理等；一些券商对公司债的信用风险管理重视不够，风控机制和措施缺位，申报项目重数量、轻质量。

而有的证券公司投行、固收等部门多头作业，多头管理，缺乏有效协调，执业标准不一；部分券商重承销、轻受托管理，受托管理制度不健全，存续期管理形同虚设。

上证所认为，这些问题反映出一些证券公司对公司债的风险特征认识不足，如不引起高度重视并及时加以解决，将日益成为公司债市场健康发展的隐患。

路透已就上述消息致电上海证交所，其暂未立即予以置评。

**健全风控机制**

消息人士并透露，上海证交所要求券商秉承发展与风控并重的理念开展公司债和资产证券化业务，健全风控机制；理顺公司内部开展资产证券化业务条线、统一开展业务的各部门、各团队的内核标准，强化风险控制。

此外，券商要督促公司债及资产支持证券按时还本付息，依公司债信用状况、资产支持证券基础资产运行情况加强违约监测、预警、化解和处置等。

2015年尤其是四季度后，信用风险事件的爆发愈加频繁，而违约主体也从此前的民企为主，向国企甚至央企蔓延，行业方面光伏风电以及钢铁煤炭有色等成为重灾区。据中诚信国际统计，去年债券市场已发生信用风险事件25起，其中16起最终发生实质性违约。

在中国由于监管部门不同，企业发行的债券主要分为三大部分：一是由发改委审核的企业债，在银行间市场和证交所跨市场发行；二是由央行审核的非金融企业债务融资工具，包括超短融、短融和中票等，仅在银行间市场发行；三是由中国证监会审核的公司债券，在沪深证交所发行。

数据显示，截至2015年末，上海证交所当年共受理公司债发行申请1,092家，已实际发行融资约8,300亿元人民币；受理资产支持证券挂牌申请188家，已实际发行融资约960亿元。