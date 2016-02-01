日本债市：公债收益率下跌，触及零水准下方的近九年水准

10年期日本公债期货 一度触及纪录高位150.78，最终收涨0.14点，报150.56。
尽管希望买入负收益率债券的中长期投资大户并不太多，但一些市场人士正在买入，他们这样做是认为日本央行将在收益率更低、亦即价格相对偏高时买入。
同时许多投资者也不愿抛售日债，因他们将不得不把所得资金再投资于负利率债券或其他金融产品。
这可从日本央行周一进行购债操作时卖盘有限的情形获得佐证。
“市场操作的结果非常强劲，如果这样的情况持续下去，人们将认为他们不得不买入，”东京PineBridge Investments固定收益投资主管Tadashi Matsukawa称。
三个月期欧元/日圆利率期货<0#JEY:>上涨，指标6月合约 升至100.01，利率为负0.01%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.160% -8.0 -0.080%
五年期公债 -0.110% -4.0 -0.070%
10年期公债 0.065% -3.0 0.095%
20年期公债 0.770% -4.5 0.815%
30年期公债 1.020% -4.5 1.065%
10年期公债期货 <0#JGB:> 150.56 +0.14 150.42
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 于春红; 审校 李春喜/张明钧)