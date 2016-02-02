重温稿-台湾货币市场：182天期国库券料决标贴现率料在0.35-0.38%

* 标售标的：182天期国库券

* 标售时间：周二(2日)

* 标售金额：暂定金额200亿台币

* 预测区间：0.35-0.38%

* 受访机构：八家

路透台北2月1日 - 路透周一调查显示，台湾明日标售182天期国库券决标贴现率估在0.35-0.38%，略较上月底标售的同天期国库券0.38%走低，因月底过后资金情势略见好转及央行甫调降银行间隔夜拆款代收利率至0.200%，但考量资金成本及上次财政部截标因素，料降幅不大。

路透调查八家金融机构，其中有三家本地商银、三家外商银行，以及两家票券商，各家预估决标贴现利率的大区间在0.30-0.38%。

周二标售的182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2月3日(周三)发行。

以下为各银行的看法重点分析：

--一位大型外商银交易员表示，央行日前引导隔夜拆款利率降至0.200%，预估此次国库券得标利率略低于上月底同天期的0.38%得标利率，本次得标利率料在0.35-0.37%。

--另有大型民营银行指出，月底过后台币资金情势转趋好转，已不同于上月底标售182天期国库券所面临资金紧俏窘境，这次得标利率料稍低于上月底标售的0.38%，得标利率落在0.36-0.38%的机会较高。

--惟两位欧系外银交易员则称，此次虽会参与标售，但落标并不会积极，一则因为没有资金需求，二则希望得标利率能高于0.38%，但上月底同天期国库券已遭国库署截标在0.38%，所以此次标售绝不可能高于0.38%，也影响市场标售意愿。

--此外，有三位公营行库交易员对国库券标售利率不甚满意，他们指出，目前182天期国库券的利率水准已低于部分银行资金成本，及月底过后资金虽有稍松一些，但并未过于宽松，并不想参与明日国库券标售。

以下为2013年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2016年

1月26日 182 273.5* 0.380 1.62

1月19日 91 300 0.330 2.67

1月13日 273 300 0.350 1.98

2015年 12月28日 182 350 0.315 2.06

8月13日 91 250 0.386 2.89

7月30日 273 300 0.460 3.62

4月10日 364 250 0.495 3.67

3月24日 91 350 0.477 2.86

2月2日 91 300 0.480 2.03

1月13日 182 250 0.490 3.02

1月 7日 273 287* 0.550 2.10

2014年

12月26日 182 350 0.530 3.87

12月24日 91 300 0.500 1.94

8月13日 182 200 0.410 4.36

7月11日 273 200 0.423 4.20

5月 8日 28 245* 0.319 4.36

3月31日 91 200 0.388 4.00

3月26日 364 250 0.500 3.21

2月21日 273 250 0.449 3.20

1月13日 182 250 0.497 2.96

2013年

12月31日 91 203.5 0.580 1.32

12月26日 364 350 0.538 2.46

11月05日 273 250 0.445 2.82

9月03日 273 245.5 0.500 2.74

8月28日 182 200 0.450 4.36

8月13日 364 300 0.647 2.58

7月24日 273 350 0.488 3.66

7月22日 91 200 0.398 3.02

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62