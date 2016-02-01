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市场报道 | 2016年 2月 1日 星期一 16:06 BJT

标题新闻：挪威1月经季节调整的采购经理人指数(PMI)升至49.2，12月上修后为47.1

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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