全球贵金属：1月29日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓都与上日持平

欧洲汇市：英镑持稳在1.23美元上方，之前几日走势剧烈动荡
“那些认为可买入英镑，并觉得特雷莎梅本周列出的计划(刺激英镑大涨3%)是见底信号的人士，应当看看昨天公布强劲薪资数据时英镑的走势，”Nomura FX策略师Jordan Rochester称。
路透2月1日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量持平于上日；同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量也未变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 21,516,385.4 1月29日 21,516,385.4 1月28日 0.0 0.00% iShares 309,510,750.7 1月29日 309,510,750.7 1月28日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 高琦 审校 李春喜)
“那些认为可买入英镑，并觉得特雷莎梅本周列出的计划(刺激英镑大涨3%)是见底信号的人士，应当看看昨天公布强劲薪资数据时英镑的走势，”Nomura FX策略师Jordan Rochester称。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0664 1.0630 +0.32 +1.44 1.0513 美元/日圆 114.44 114.65 -0.18 -2.08 116.87 欧元/日圆 122.05 121.85 +0.16 -0.89 123.14 美元/瑞郎 1.0050 1.0070 -0.20 -1.26 1.0178 英镑/美元 1.2313 1.2257 +0.46 -0.19 1.2336 美元/加元 1.3278 1.3269 +0.07 -1.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.8340 6.8380 -0.06 -1.99 6.9726 澳元/美元
* 短率持稳，关注明起换新钞资金变化 * 拆款需求略增加，资金不像先前宽松 * 短票利率无大变，年后利率稳在0.38% * 债券RP年味渐浓，跨年利率微幅上调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月19日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金还算相当充裕，但 已经不像先前宽松，拆款需求亦略增，利率维持则持稳；惟仍须关注明日起八大银行春节换新钞开跑后，市场 资金的变化。 他们表示，随春节换新钞作业开跑，各大银行库存现金比重拉高，周转金将随之下降，预计春节倒数五天 资金可能会稍微变紧。 〞今天利率没变，但感觉资金没有像之前那么松了。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，昨天适度拉低拆款利率后，今天〞生意〞还不错，资金需求略增，利率则持 稳于上日水准，对银行拆在0.38-0.39%，对票券商则在0.40-0.41%。 三位票券商资调人员称，今天市场资金状况〞还算可以〞，但已经有部分具公股色彩的银行操作偏保守， 主要