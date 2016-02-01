重温稿-《中国新债预测》国开行五期债定位料接近二级，现券略回暖需求尚可

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
* 招标品种：国开行1/3/5/7/10年固息债
* 期限及招标金额：1年：40亿元；3/7年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元
* 招标时间: 1/3/5年：2月2日9:30-10:30；7/10年：2月2日9:30-11:20
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.30%-2.47%；2.70%-2.85%；2.88%-3.00%；3.16%-3.26%；3.04%-3.11%
* 预测均值: 2.38%；2.75%；2.93%；3.21%；3.07%
路透上海2月1日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行1-10年五期债。路透调查显示，中国央行以临时进行逆回购方式，强调其保证流动性供给意图，今日现券略有回暖，但热情有限。在此情况下，明日新债定位有望向二级水平靠拢，需求预计中性。
与此前上午9点15分的公开市场常规操作时间不同，央行今日在10点15分临时增加了100亿元人民币的逆回购操作，期限28天，利率持平于2.60%。
华中一银行交易员认为，今日稍早，现券市场走势略好，但收益率跌幅有限。若无其他影响因素，明日国开新债定位有望参照二级，考虑到手续费，最终加权收益率可能稍低一点。
银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为2.5251%、2.8077%、2.9985%、3.2459%和3.1040%。
二级市场上，上述五期增发债标的券最新成交在2.44%、2.77%、2.95%、3.25%和3.09%附近。
明日招标的五期债中，一年为国开行今年第四期增发债，票面利率2.29%；其余四期为该行2015年23期 、20期 、21期 和18期 增发债，票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
具体发行条款如下：
2016年第四期增发债及2015年第23、20、21和18期增发债
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发行上限 1年：40亿元；3/7年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：2月2日9:30-10:30；7/10年：2月2日9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 2/3
起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4；5年：2015/9/24；
7年：2015/10/22；10年：2015/9/10
分销期 2/3
上市日 2/5
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
----------------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，