欧洲汇市：英镑持稳在1.23美元上方，之前几日走势剧烈动荡
“那些认为可买入英镑，并觉得特雷莎梅本周列出的计划(刺激英镑大涨3%)是见底信号的人士，应当看看昨天公布强劲薪资数据时英镑的走势，”Nomura FX策略师Jordan Rochester称。
路透伦敦2月1日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：基于欧元/美元仍在1.0800区域和1.0985的阻力位间徘徊，我仍认为近期趋势是横盘整理。不过目前暂需记住，欧元从这个区间的低端反弹，因此预期未来一波走势看俏。若有效升破1.0870的阻力，则可能确立看涨趋势，或有机会扩大涨势，升向1.0925的下一道阻力线。短线摆动点略支持这种看法。相对强弱指标(RSI)再度上扬，可能不久就回到50上方；乖离率的移动平均值(MACD)尽管在零下方，但呈现可能开始触底的迹象。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0854 1.0834 +0.18 -0.06 1.0860
美元/日圆 121.18 121.03 +0.12 +0.73 120.30
欧元/日圆 131.57 131.20 +0.28 +0.84 130.47
美元/瑞郎 1.0209 1.0227 -0.18 +1.91 1.0018
英镑/美元 1.4304 1.4245 +0.41 -2.94 1.4738
美元/加元 1.4034 1.3971 +0.45 +1.41 1.3839
美元/离岸人民币 6.6100 6.5931 +0.26 +0.64 6.5680
澳元/美元 0.7072 0.7082 -0.14 -2.79 0.7275
新西兰元/美元 0.6468 0.6469 -0.02 -5.23 0.6825
欧元/瑞郎 1.1082 1.1082 +0.00 +1.80 1.0886
欧元/英镑 0.7586 0.7606 -0.26 +2.97 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.2920 9.2988 -0.07 +1.32 9.1705
美元/挪威克朗 8.6552 8.6742 -0.22 -2.09 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张若琪 审校 张明钧)
“那些认为可买入英镑，并觉得特雷莎梅本周列出的计划(刺激英镑大涨3%)是见底信号的人士，应当看看昨天公布强劲薪资数据时英镑的走势，”Nomura FX策略师Jordan Rochester称。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0664 1.0630 +0.32 +1.44 1.0513 美元/日圆 114.44 114.65 -0.18 -2.08 116.87 欧元/日圆 122.05 121.85 +0.16 -0.89 123.14 美元/瑞郎 1.0050 1.0070 -0.20 -1.26 1.0178 英镑/美元 1.2313 1.2257 +0.46 -0.19 1.2336 美元/加元 1.3278 1.3269 +0.07 -1.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.8340 6.8380 -0.06 -1.99 6.9726 澳元/美元
* 短率持稳，关注明起换新钞资金变化 * 拆款需求略增加，资金不像先前宽松 * 短票利率无大变，年后利率稳在0.38% * 债券RP年味渐浓，跨年利率微幅上调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月19日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，今天市场资金还算相当充裕，但 已经不像先前宽松，拆款需求亦略增，利率维持则持稳；惟仍须关注明日起八大银行春节换新钞开跑后，市场 资金的变化。 他们表示，随春节换新钞作业开跑，各大银行库存现金比重拉高，周转金将随之下降，预计春节倒数五天 资金可能会稍微变紧。 〞今天利率没变，但感觉资金没有像之前那么松了。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员亦称，昨天适度拉低拆款利率后，今天〞生意〞还不错，资金需求略增，利率则持 稳于上日水准，对银行拆在0.38-0.39%，对票券商则在0.40-0.41%。 三位票券商资调人员称，今天市场资金状况〞还算可以〞，但已经有部分具公股色彩的银行操作偏保守， 主要