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市场报道 | 2016年 2月 1日 星期一 17:38 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦2月1日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：基于欧元/美元仍在1.0800区域和1.0985的阻力位间徘徊，我仍认为近期趋势是横盘整理。不过目前暂需记住，欧元从这个区间的低端反弹，因此预期未来一波走势看俏。若有效升破1.0870的阻力，则可能确立看涨趋势，或有机会扩大涨势，升向1.0925的下一道阻力线。短线摆动点略支持这种看法。相对强弱指标(RSI)再度上扬，可能不久就回到50上方；乖离率的移动平均值(MACD)尽管在零下方，但呈现可能开始触底的迹象。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0854 1.0834 +0.18 -0.06 1.0860

美元/日圆 121.18 121.03 +0.12 +0.73 120.30

欧元/日圆 131.57 131.20 +0.28 +0.84 130.47

美元/瑞郎 1.0209 1.0227 -0.18 +1.91 1.0018

英镑/美元 1.4304 1.4245 +0.41 -2.94 1.4738

美元/加元 1.4034 1.3971 +0.45 +1.41 1.3839

美元/离岸人民币 6.6100 6.5931 +0.26 +0.64 6.5680

澳元/美元 0.7072 0.7082 -0.14 -2.79 0.7275

新西兰元/美元 0.6468 0.6469 -0.02 -5.23 0.6825

欧元/瑞郎 1.1082 1.1082 +0.00 +1.80 1.0886

欧元/英镑 0.7586 0.7606 -0.26 +2.97 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.2920 9.2988 -0.07 +1.32 9.1705

美元/挪威克朗 8.6552 8.6742 -0.22 -2.09 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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