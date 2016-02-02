台湾货币市场：2月2日及本／下提存期资金预期变化一览表

路透台北2月2日 - 台湾货币市场周二和本／下提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,936.50亿台币 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Nomura International Funding Pte.发行1.35亿美元债券。 --三菱东京日联银行发行6亿美元债券。 --------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4,800亿台币： 02/03 4,800.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/03：星展银行 发行2亿美元债券。 --2/03：高盛 GS.N 发行4.43亿美元债券。 --2/03：美商花旗集团发行7.05亿美元债券。 --2/03：加拿大国民银行 NA.TO 蒙特娄分行发行3.00亿美元债券。 --2/03：Malayan Banking Berhad发行3.47亿美元债券。 --2/03：德意志银行新加坡分行发行2.50亿美元债券。 --2/03：JPMorgan Chase JPM.N 发行4.85亿美元债券。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 ----------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)5,192.6亿台币： 02/04 5,861.80亿台币 02/05 3,587.50亿台币 02/08 500.00亿台币 02/09 26.00亿台币 02/10 1,479.30亿台币 02/11 1,894.00亿台币 02/12 591.00亿台币 02/15 273.00亿台币 02/16 510.00亿台币 02/17 4,487.50亿台币 02/18 1,241.20亿台币 02/19 5,635.00亿台币 02/22 2,692.00亿台币 02/23 5,637.50亿台币 02/24 3,234.50亿台币 02/25 1,985.50亿台币 02/26 28.00亿台币 02/27 0.00亿台币 02/29 4,094.80亿台币 03/01 49.00亿台 币 03/02 51.00亿台 币 03/03 1,334.00亿台 币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/17：Natixis 发行2.62亿美元债券。 --2/24：央行发行1,600亿台币一年期定存单，23日标售。 --2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。 --2/25：财政部发行10年期公债105/3期，预估金额300亿台币，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 (完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)