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亚洲 | 2016年 2月 2日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：2月2日及本／下提存期资金预期变化一览表

路透台北2月2日 - 台湾货币市场周二和本／下提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
**宽松因素：
--央行定存单到期共1,936.50亿台币
    
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
--Nomura International Funding Pte.发行1.35亿美元债券。
--三菱东京日联银行发行6亿美元债券。
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(本提存期)
**宽松因素：      
--央行存单到期 4,800亿台币：
     02/03            4,800.00亿台币
 

--月底军公教薪饷拨款。
    
    
**紧缩因素：
--2/03：星展银行         发行2亿美元债券。 
--2/03：高盛 GS.N 发行4.43亿美元债券。
--2/03：美商花旗集团发行7.05亿美元债券。
--2/03：加拿大国民银行 NA.TO 蒙特娄分行发行3.00亿美元债券。
--2/03：Malayan Banking Berhad发行3.47亿美元债券。
--2/03：德意志银行新加坡分行发行2.50亿美元债券。
--2/03：JPMorgan Chase JPM.N 发行4.85亿美元债券。             
--2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--营业税例行税款缴库。  
 
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(下提存期)
              
**宽松因素：
--央行存单到期          4兆(万亿)5,192.6亿台币：     
    02/04             5,861.80亿台币
    02/05             3,587.50亿台币
    02/08               500.00亿台币
    02/09                26.00亿台币
    02/10             1,479.30亿台币
    02/11             1,894.00亿台币
    02/12               591.00亿台币
    02/15               273.00亿台币
    02/16               510.00亿台币
    02/17             4,487.50亿台币
    02/18             1,241.20亿台币
    02/19             5,635.00亿台币
    02/22             2,692.00亿台币
    02/23             5,637.50亿台币
    02/24             3,234.50亿台币
    02/25             1,985.50亿台币
    02/26                28.00亿台币
    02/27                 0.00亿台币
    02/29             4,094.80亿台币
    03/01                 49.00亿台
           币
    03/02                 51.00亿台
           币
    03/03              1,334.00亿台
           币   
 
--月底军公教薪饷拨款。
    
    
**紧缩因素：  
--2/17：Natixis 发行2.62亿美元债券。   
--2/24：央行发行1,600亿台币一年期定存单，23日标售。
--2/25：央行发行300亿台币两年期定存单，24日标售。
--2/25：财政部发行10年期公债105/3期，预估金额300亿台币，22日标售。    
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--营业税例行税款缴库。 (完)         

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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