CNH动态：离岸即期持续盘整，人民币中间价是近期走势“焦点”

路透香港2月2日 - 离岸人民币兑美元即期周二继续维持盘整格局，较昨日收盘价波幅不大，并稳于6.63下方，与在岸即期价差略有扩大至逾400个点子。分析人士称，传统假期春节前料CNH会持续盘整，市场处于观望模式，人民币中间价的设置仍是判断走势的关注点。

中国货币网周一稍晚一篇评论提到有关人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性的表态引发离岸人民币出现较大幅度波动。

“这篇评论在离岸市场引起的反响还挺大，释放的信号是CFETS指数针对一揽子货币浮动，不在100以上也可以接受，CNH就走跌了。”一位外资行交易员称，周二白天则没太多反应，过节气氛比较浓，大家还是盯着看CNY的6.58线。

“感觉近期再维稳，6.58一带看得比较紧，中间价一直也没怎么动，感觉央行近期是维稳思路。”上述交易员称。

近日，日本负利率所伴随的弱势日元走势亦是市场焦点，不少市场人士亦观望，日元贬值可能会打压中国的出口部门尤其是新兴产业的出口，抑制中国实体经济的发展，而人民币是否亦会参与到继续贬值的队伍中来。

人民币自开年首周出现动荡之后一直处于较为稳定的状态。周二人民币兑美元中间价设在6.5510，中间价处在6.55/6.56区间已逾三周，且单日变化幅度不大。在岸人民币兑美元即期亦超过三周稳定于6.58附近。

市场人士表示，节前主要是关注人民币中间价将如何设定，市场交易气氛看淡，走一步看一步，普遍认为中国当局希望市场在春节前保持稳定。

中国货币网特约评论员称，近期人民币汇率走势顺应了市场供求力量变化，1月人民币汇率指数(CFETS)保持在100上下窄幅区间内运行。随着汇率市场化形成机制不断完善，人民币汇率将继续参考一篮子货币增强弹性。

1月份人民币对欧元和美元汇率分别贬值0.98%和1.30%，对韩元、南非兰特等新兴市场货币汇率升值1%-2%不等。

本地时间18:17，香港离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6240, 上一交易日收报6.6210元。在岸人民币兑美元即期 报6.5785，两地价差415个点子。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，人民币/美元一年期品种 最新报在6.9170/6.9270元，较上日跌0.08%，处在历史较高位。