金属期市：期铜下跌，因中国1月制造业PMI持续疲弱

香港社会：前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首，冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
* 人民币下跌，可能是中国铜进口上升的原因
* 中国政府尚未就锡收储事宜作出决定
路透伦敦2月1日 - 伦敦期铜周一下跌，和中国股市一起下滑，此前数据显示中国1月官方制造业PMI降至逾三年低点，巩固对这个全球最大金属消费国需求放缓的担忧。
伦敦金属交易所期铜 盘中触及4,496.50美元的日内低位，收报每吨4,560美元，周五收报4,561美元。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)从12月时的49.7降至49.4，为2012年8月来最低读数，且为连续第六个月萎缩。
中国股市沪综指周一收跌1.8%。分析师指出，今日公布的1月PMI数据持续疲弱，市场做多动能不足，大盘低开低走，成交量明显萎缩。沪深300指数 收报2,901.05点，跌1.53%。
“中国PMI数据公布后，铜和其他工业金属和中国股市承压，并不令人意外，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg说。
“市场目前很大程度是受到信心推动，但我们可能看到今年有进一步减产，(因)许多矿是在无利可图的情况下运作。”
Weinberg也认为，中国12月精炼铜进口同比大增34.4%，至423,181吨，对铜市有利。
但其他人士对中国需求上升表示怀疑，认为是对人民币进一步贬值的担忧促使中国消费者和交易商囤积铜。
人民币 下跌，使美元计价的商品对中国企业来说更昂贵。
中国为期一周的春节假期将在2月8日开始，预计金属市场活动将淡静。
工业金属价格承压，此前美国供应管理协会(ISM)数据显示美国1月制造业活动连续第四个月萎缩，交易商说。
三个月期铝 收盘没有成交，但买盘最后报1,521美元，高于周五的收盘水准。期锌 收高1.5%，报1,648美元。期铅 收涨0.8%，报1,732美元。
期锡 收低0.5%，报每吨14,800美元。
中国最大的锡生产商--云南锡业股份有限公司 的一位发言人周一表示，中国主要的锡生产商和中国有色金属工业协会仍在向政府询问锡收储事宜，迄今尚未有决定作出。
期镍收挫2.3%，报8,460美元。(完)
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透台北1月19日 - 台湾大型金控第一金控 董事长蔡庆年周四指出，今年台湾GDP预估有望看到2%的成长，该公司获利亦将持续成长，除本地市场朝正面发展外，目前较被看好的市场包括美国和东南亚地区。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，